Villavicencio alcanzó el 70% de vacunación de primeras dosis contra el COVID-19

Villavicencio logró llegar al 70% de su población vacunada, por lo menos, con una dosis del biológico contra el COVID-19 . El anuncio lo hizo el alcalde de la ciudad, Felipe Harman, quien agradeció a los trabajadores de la salud.

Alejandra Castillo, de 25 años de edad, fue la persona número 384.688 en aplicarse la primera dosis este sábado en la capital del Meta. La mujer no esperaba ser quien cumpliera con la meta del 70%.

"La verdad no esperaba esta sorpresa, solo me acerqué a ver si me podía vacunar y vea, espero volver pronto para la segunda dosis”, dijo.

Por su parte, el mandatario municipal destacó la importancia de llegar a esta cifra de vacunados.

“Esto es fundamental para la reactivación económica, para tener un diciembre un poco más tranquilo, para prepararnos para el cuarto pico que hoy tiene confinado a parte de Europa. Vacunémonos, no podemos bajar la guardia, la pandemia no ha pasado”, aseguró el alcalde Harman.

Para Ximena Velasco, secretaria de Salud de Villavicencio, la siguiente meta es lograr el 70% de persona vacunadas con los esquemas completos, y poder así estar más cerca de la inmunidad de rebaño.