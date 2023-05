Abogado contó la vez que defendió a delincuente por hurto y después este lo amenazó para no pagarle

A través de redes sociales es muy usual encontrarse con videos o sucesos que se hacen virales en muy poco tiempo, como, por ejemplo, un abogado que contó una peculiar historia que le ocurrió al momento de defender a un delincuente.

Según el abogado, todo comenzó cuando recibió un caso de un presunto delincuente que estaba privado de la libertad por delitos de amenaza, hurto agravado y calificado, con el objetivo de conseguirle la salida gracias a vencimiento de termino.

Después de cinco intentos fallidos, según el abogado, en la sexta programación de la audiencia logró que un juez que diera la libertad al delincuente por vencimiento de términos; sin embargo, lo que parecía un logro se empezó a volver un dolor de cabeza.

“Las audiencias eran bastantes atropelladas porque no se realizan, ya que la Fiscalía no asistía y le reprogramaban la fecha”, aseguró el abogado.

Ya después de dejar en libertad al delincuente, el abogado empezó a comunicarse con él para que le pagara los honorarios pendientes, pero en varias ocasiones no le contestó.

Tiempo después, cansado de la falta de pago, el abogado logró contactarse con el delincuente; sin embargo, en vez de recibir el pago de sus honorarios, recibió una dura advertencia que lo sorprendió por completo.

“Me dijo que no solamente estaba privado de la libertad por hurto y amenaza, sino que en el pasado también había estado por abuso de confianza, secuestro y extorsión; sin embargo, dijo que jamás había estado por homicidio y, si no quería que este fuera el caso, que no lo volviera a contactarlo, ya que el estrés que le ocasionaban sus llamadas lo llevarán a cometer ese delito, pero en contra de su abogado”, explicó.

Al final, el video, el cual fue publicado por la cuenta @saulleonabogado en TikTok, se hizo viral en redes sociales por la sorprendente historia y desató polémica entre los internautas, quienes llamaron de “desagradecido” al delincuente que amenazó al abogado.

