Abogado Jaime Granados se ofreció a defender el caso de mi hermano: Jorge Colmenares

El hermano de Luis Andrés Colmenares, Jorge Colmenares, en conversación con Vanessa de la Torre en Mesa BLU de BLU Radio, se refirió al caso de su familiar, suceso que no dejó a ningún colombiano indiferente por su impacto mediático.

La vida de la familia Colmenares luego de la muerte de Luis Andrés

“Mi mamá ya está más tranquila, ha incrementado su creencia en Dios, pero todos los años pasa algo en el caso Colmenares (…). Yo no tuve adolescencia, pasé de los 15 a los 24 años porque tenía que estar protegiendo a mi madre”, comentó.

Jaime Lombana, su protector y profesor

“Trabajo con Jaime Lombana desde los 17 años, él me quería proteger y enseñar derecho penal. Él me dijo que nos iba a defender en el caso por su hijo porque no quería que le sucediera lo que le pasó a Andrés a nadie más”, resaltó.

Jaime Granados y su interés por defender a los Colmenares

“El doctor Jaime Granados también estuvo interesado en llevar el caso de mi hermano, él lanzó la oferta a mis papás, no gratis, pero sí con un precio reducido. Mis papás le dijeron que no porque mi mamá sintió que el abogado debía ser Lombana (…). Luego de decirnos que estaba con nosotros, Granados estaba en el mismo proceso defendiendo a Laura Moreno y Jessy Quintero”, afirmó.

“Fácilmente nos estaban cobrando 300 millones de pesos (…). Los papás de Laura Moreno y Jessy Quintero tuvieron para pagarle a un antropólogo español y a un perito de Puerto Rico ¿cómo no iban a tener para pagarle a Granados?”, relató.

¿Por qué el caso colmenares fue tan mediático?

“Es cierto lo que en muchas ocasiones mencionan y es que el caso Colmenares tiene de todo un poco; tiene las familias de poder, tiene una de las universidades más prestigiosas, tiene una familia que viene de provincia que viene luchando para sacar su familia adelante. Esos componentes fue lo que llevó que, hasta una serie, sin autorización de nosotros, se hiciera”, manifestó.

Su postulación al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático

“Para lanzarme al Concejo de Bogotá inicié con una fundación que se llama ‘Bogotá Salvaje’, creada entre jóvenes, luego mostramos unos videos a los padres de familia para que vieran los peligros a los que estaban expuestos sus hijos”, aseguró.

¿Por qué el Centro Democrático?

“Me llamó la doctora Nubia Stella, me dijo que estaban viendo mi trabajo y me comentó que si me interesaba lanzarme al Concejo de Bogotá (…) Tuve invitación de Cambio Radical y del Partido Liberal, pero el Centro Democrático ha luchado mucho por los derechos de los niños”, aseveró.

Escuche la entrevista completa con Jorge Luis Colmenares en Mesa BLU: