Acusan a ‘la Kardashian’ mexicana de secuestro, asesinato e infidelidad a Vicente Fernández Jr.

Lilia Yolanda Arriaga, presunta hermana del empresario mexicano Carlos Mauricio Arriola Pérez, quien fue secuestrado y asesinado hace cinco años, acusó del crimen a Mariana González, conocida como ‘la Kardashian’ mexicana.

"Mi hermano sufrió un secuestro el mismo día de su aniversario, que fue el 13 de abril afuera de su casa. Y en la carpeta de investigación viene que la última llamada, que la policía de investigación de Nuevo León hizo un seguimiento de donde era el número de donde había recibido esa última llamada, y curiosamente venía de un número de Tepatitlán, Jalisco”, sostuvo Arriaga en declaraciones recogidas por Telemundo, haciendo alusión al mismo lugar de origen de González.

"Yo hablo con ella y me desconoce. 'Soy Lilia, la hermana de Mauricio', y ella me dice, 'No sé de qué Lilia me hablas, deja de molestarme y no me vuelvas a llamar' y me bloqueó. Con el tiempo supe que ella se había ido a Dubai cerca de dos años. O sea, ¿con qué dinero te vas a Dubai 2 años? Tengo la sospecha de que puede estar involucrada, por eso quiero una investigación", añadió la acusadora.

González negó los hechos y aseguró que irá hasta las últimas consecuencias para defender su buen nombre.

‘La Kardashian’ mexicana es actualmente esposa de Vicente Fernández Jr. y fue novia de Arriola Pérez.

Según Yolanda Arriaga, la acusadora, Vicente Fernández Junior debería apartarse de Mariana González, pues su vida corre riesgo. Además, aseguró que incluso la vida del cantante Vicente Fernández padre puede correr riesgo.

Adicionalmente, Arriaga acusó a ‘la Kardashian’ mexicana de serle infiel a Vicente Fernández Jr. con el cantante Marco Antonio Solís, ‘El Buki’.

Mariana González arremetió contra Lilia Yolanda Arriaga y dijo que el caso se llevará a los tribunales.

“Esa no es mi cuñada, todo eso es una mentira y se va a arreglar en los juzgados. En realidad, es gente que quiere cinco minutos de fama o cinco pesos que ahorita no tiene para comer. Me molesta porque así se quiere colgar mucha gente. Están acabando con mi prestigio y el de mi familia”, dijo Mariana González en entrevista con Despierta América.

Vea algunas publicaciones de Mariana González en redes sociales: