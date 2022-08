Ahora quiere que le recen: monja colombiana colgó los hábitos para ser webcamer

Yudy Pineda, la monja paisa que renunció al clero y a su compromiso católico para convertirse en modelo webcam es viral en redes sociales. La mujer de 28 años le dedicó varios años de su vida a Dios, pero sintió que era el momento de un cambio.

La paisa quería ser monja desde que tenía 10 años de edad, y siempre dedicó sus esfuerzos a entender el mensaje de Dios: “Cuando voy a la iglesia trato de entrar lo más decente que puedo “, dijo en entrevista con Caracol Radio.

La monja pasó 8 años en un convento, y fue desde los 10 años. Sin embargo, la mujer decidió dejar el mundo del catolicismo cuando se enamoró a los 18 años de un profesor de la catequesis. Después conoció a Juan Bustos quien fue el que creó la primera ‘universidad para modelos webcam’ en Medellín.

“Soy de Ituango, un pueblo indígena y me vine de allá por la violencia. Llegué a Urabá, y me considero muy católica, demasiado, por eso, fue que decidí entrar a esa vocación (…) Cuando me enamoré me salí del convento”, narró para el medio mencionado.

La mujer empezó a dedicar sus esfuerzos como webcamer gracias a Juan Bustos, y se convirtió en una de las modelos más codiciadas de todo el país. Además, sigue asistiendo a la iglesia, pero el padre ya no le pone penitencias porque el “único que le puede juzgar es Dios”.

La paisa se motivó a entrar a este mundo después de abrir su cuenta de Unlok, la cual es exclusiva para sus clientes, cobra la suscripción a $10 dólares. Según ella, sus ingresos se dispararon con un sueldo de más de 2.500 dólares trabajando 40 horas cada 15 días.

Las transmisiones de webcam la llevaron a ser también actriz porno y se dedica al contenido de adultos desde el 2016.

Ella es Yuri Pineda:

