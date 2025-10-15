Así fue la reacción de turistas indios al probar la arepa colombiana por primera vez

Un solo bocado bastó para que dos turistas indios quedaran sorprendidos.

Frente a una cámara y con una sonrisa de curiosidad, ambos descubrieron por primera vez el sabor de una arepa colombiana, un plato que, sin saberlo, les haría vivir una experiencia inolvidable.

El momento fue compartido por @arepito1, un colombiano que vive en Toronto, Canadá, y que se ha ganado la admiración de miles en redes sociales por la dedicación, limpieza y sabor con que prepara sus arepas.

En su más reciente video, el creador de contenido registró la reacción de los visitantes, quienes no tenían idea de qué era una arepa, pero aceptaron probarla con entusiasmo.



Antes de servirles, el emprendedor les explicó con orgullo: “Esta es una receta colombiana. La arepa viene de Colombia y de Venezuela. Está hecha 100% de maíz”. Luego detalló que su versión lleva queso por dentro, mozzarella por encima y un toque de leche condensada, un giro dulce que ha generado curiosidad y halagos entre sus clientes.

Con el humor que caracteriza a muchos colombianos, el vendedor bromeó diciendo: “Si no te gusta, te devuelvo el dinero. Pero si te gusta, vienes y pagas el doble”. La respuesta de los turistas fue inmediata: tras el primer mordisco, ambos sonrieron y exclamaron que estaba “muy buena, realmente muy buena”.

Más allá del sabor, lo que más llamó la atención de los internautas fue la impecable higiene con la que el colombiano maneja su puesto.

En los comentarios, decenas de usuarios destacaron lo orgullosos que se sienten al ver cómo representa al país en el exterior, no solo con un plato típico, sino también con una actitud positiva y profesional.

Los videos de @arepito1 se han convertido en una ventana para mostrar la gastronomía colombiana al mundo. Cada reacción, cada sonrisa y cada palabra de asombro de sus clientes refuerzan su mensaje: que una arepa puede ser mucho más que un alimento; puede ser un símbolo de identidad, orgullo y sabor que une culturas.