Así reaccionó una joven al ver inesperada sorpresa de cumpleaños: dejó a todos sin palabras

Muchos anhelan recibir obsequios o sorpresas el día de su cumpleaños, pero en ocasiones estos gestos de buena fe pueden quedar grabados para toda la vida. Justamente, esto le sucedió a una joven que al ver la sorpresa que le tenían preparada, su reacción ahora ronda por redes sociales.

En un video publicado en TikTok se muestra lo que fue un momento divertido y espontáneo durante una fiesta de cumpleaños. En las imágenes, una joven se prepara para soplar las velas de su torta, pero al acercarse descubre que está decorada de una manera poco usual.



Reacción de una joven al ver la torta de su cumpleaños

La hermana de la cumpleañera fue la artífice del momento que es viral en redes sociales. En el video se le ve saliendo de la cocina con una torta en las manos para colocarla frente a la joven, quien permaneció expectante y con los ojos cerrados hasta el último momento.

Una vez abrió los ojos, la mujer comenzó a reír y a hacer fuertes gritos, pues la impresión de ver un pastel decorado con las fotos de todos sus exnovios le causó esa reacción que dejó a todos sin palabras.

Dicha sorpresa generó risas entre los invitados, mientras la cumpleañera, entre divertida e incrédula, comenzó a retirar una a una las fotografías que colocó su hermana en la torta, asimismo expresó no conocer algunos de los hombres que salían en las imágenes: "este quién es".



La autora de la publicación indicó en uno de los mensajes que: "no todos son ex, algunos son de chiste, por eso se ríe así, es humor gente". Varios de los asistentes celebraron el ingenioso detalle.

La creadora del video tituló la publicación como “Torta de los ex a mi hermana”, la cual ya cuenta con 8,4 millones de reproducciones y cerca de 139.000 me gusta, lo que hizo que el contenido se convirtiera en vial en pocas horas.

Reacciones en redes sociales

Una vez publicado el video, las reacciones no se hicieron esperar, pues la hermana de la joven cumpleañera cuenta con 9.803 seguidores en la red social. Estos fueron algunos de los comentarios de los internautas que vieron la publicación:

