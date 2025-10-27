Bañistas se salvaron de morir ahogados en río Fragua Chorroso: creciente súbita fue captada en video

Dos personas se salvaron de morir ahogadas por una creciente súbita en el río Fragua Chorroso. Por suerte, todo terminó en un rescate milagroso.

La tranquilidad de la jornada de baño en el municipio de San José del Fragua, Caquetá, se vio interrumpida bruscamente cuando el caudal del río aumentó de manera inesperada. Este aumento súbito de agua llegó acompañado de una palizada.

Según los reportes, dos personas estuvieron por poco de ser arrastradas por la fuerza de la corriente. La tragedia, sin embargo, fue evitada gracias a la oportuna acción de un tercero. Un hombre que se encontraba sobre el puente logró dar aviso a las personas en el río.

Fue la presencia y la advertencia de esta persona la que permitió que los bañistas se salvaran de morir ahogados. Los sucesos quedaron registrados en video, mostrando el dramático momento en que el agua subía con gran velocidad. Si no hubiera sido por el aviso dado desde el puente, habría ocurrido una tragedia en el río Fragua Chorroso.



Vea aquí el video: