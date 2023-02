Bebé de 16 meses sorprende al mundo por tener el peso de un niño de ocho años

En los últimos días se conoció a través de un video la historia de Muhammad Kenzi Alfaro, un bebé de 16 meses oriundo de Indonesia, que por su gran peso de 27 kilogramos, lo deben vestir con la ropa de su padre y colocarle pañales XXXL.

Las primeras imágenes que se conocieron del pequeño dan cuenta que, todavía, no es capaz de mantenerse sentado ni en pie, por el sobrepeso que presenta. Además, según información recolectada por el diario The Sun del Reino Unido, su madre muchas veces se ve en apuros debido a que por su gran tamaño se les dificulta cargarlo y el coche que tienen en la familia no es lo suficientemente fuerte para sostenerlo.

En muchas ocasiones, la mamá de Kenzi se ha visto en la obligación de colocarle pañales una o dos tallas más pequeñas, pues según indicó, en la ciudad en la que viven actualmente le resulta difícil conseguir el tamaño indicado, ya que la talla XXXL no existe en las tiendas comunes.

Publicidad

Por lo general, el peso promedio de un bebé de 16 meses es de entre 10 a 14 kilos.

Según indicó la madre, Muhammad siempre fue un bebé de gran tamaño que al nacer pesó casi casi cuatro kilos, casi el doble de peso de un recién nacido.

Sin embargo, luego de los chequeos de rutina de Kenzi en diciembre de 2022, él fue puesto en un constante monitoreo en el que se le brinda una atención ambulatoria y un tratamiento en el Hospital Hermina Bekasi para ayudarlo a perder peso.

Publicidad

Por el momento, los especialistas no han determinado la razón por la cual Kenzi ha subido tanto de peso, pero el ministro de Salud de ese país pidió que le brindaran un tratamiento adecuado, según indicó el medio The Sun.

Le puede interesar "Los taxis voladores: una realidad cada vez más cercana en ciudades como Nueva York":