El esperado pero incompleto reencuentro de los actores de la serie Friends

Esto, porque el actor Matthew Perry, quien interpretó a Chandler Bing durante 10 temporadas, no asistió a la ceremonia; esto debido a que se encuentra en Londres en los ensayos de la obra de teatro The End of Longing (Lea también: Nuevos episodios de X-Files reciben comentarios mixtos de crítica especializada ).

Pese a esto, los coestelares Jennifer Aniston, David Schwimmer, Courtney Cox, Matt Le Blanc y Lisa Kudrow sí estuvieron allí y se pudo comprobar por una fotografía publicada por la protagonista de The Big Bang Theory, Kaley Cuoco.

En la fotografía, aparece el reparto de la longeva serie y compañeros de Kaley Cuoco en The Big Bang Theory.