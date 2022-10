Elimine 100 contactos indeseados de Facebook con estos consejos

La red social Facebook se creó inicialmente para establecer contacto con personas de las que no teníamos noticias hace mucho y para comunicarnos con nuestro círculo de amistades cercano. No obstante, aceptar amigos se ha vuelto casi que una labor indiscriminada y sin darnos cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, tenemos más contactos de los que realmente deseamos (Lea también: ¿Por qué se arrojan personas en traje de baño a la nieve? Aquí la respuesta ).

1. Los 10 primeros: en el artículo se dice que es recurrente que no se conozca ni el nombre ni la imagen de la persona con un simple vistazo, debido a que ya ha pasado mucho tiempo.

2. Eliminar a los amigos que solo envían solicitudes: a la mayoría de usuarios no les interesa saber cuántos puntos consiguió X persona en FarmVille o CandyCrush y por el contrario, es molesto recibir solicitudes para estos juegos. Es usual que un grupo de personas sea el que las envía, así que se recomienda eliminarlos.

3. Expareja: salvo casos excepcionales, cuando una relación termina, no se quiere saber de la otra persona y mucho menos cuando consigue otro compañero o compañera sentimental.

4. Amigos de la expareja: es recurrente que nos agreguen amigos de nuestra pareja, sin embargo, cuando la relación termina, ese vínculo deja de importar debido a que en la mayoría de los casos, todo se limita a una relación por conveniencia (Lea también: ¡Imperdible! Llega el nuevo tráiler de Suicide Squad ).

5. Los que tienen más de un perfil: hay varios usuarios que manejan dos cuentas, así que para ahorrar publicaciones que no deseamos ver, en GQ se recomienda eliminarlas.

6. Eliminar o no aceptar gente de la red de trabajo: redes sociales como LinkedIn facilitan el contacto virtual en un estricto orden profesional. Muchos consideran como poco oportuno el tener a sus jefes o conocidos de trabajo en su círculo virtual más personal.

7. Los que no son personas: en reiteradas ocasiones, organizaciones, empresas de amigos a páginas crean un perfil y no una página en Facebook. Si no se tiene interés en el negocio en cuestión, lo más indicado es eliminarla.

De acuerdo a la revista GQ, con este y más tópicos que considere el usuario, se podrán eliminar 100 amigos que no extrañaremos y en contraste, se tendrá una red más próxima y una página de noticias que realmente nos interese (Lea también: ¿Heterosexual? Descubra si tiene tendencias homosexuales y se siente frustrado ).

¿Usted está de acuerdo con estas recomendaciones?