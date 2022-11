Farc llevará ante ONU denuncias por asesinatos de defensores de Derechos Humanos

Preocupante, muy preocupante la racha de asesinatos de defensores y defensoras de Derechos Humanos y de activistas políticos que está estremeciendo a Colombia en los últimos días", indicaron las Farc en un comunicado leído por la guerrillera "Manuela Marín".

Los insurgentes manifestaron su solidaridad desde la capital cubana - sede permanente de las conversaciones de paz desde 2012- con los familiares de Marisela Tombe, Klaus Zapata, William Castillo, Alexandre Oime y Milton Escobar, las "víctimas más recientes de la intolerancia y el paramilitarismo".

Según la guerrilla este fenómeno "se pavonea desafiante e impune contra la buena marcha del proceso de paz".

"Si el Establecimiento no combate resueltamente el fenómeno paramilitar, estaría contribuyendo con su indiferencia a configurar la guerra sucia del posconflicto, principal amenaza a nuestra reconciliación", advirtieron los negociadores de las Farc.

Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-Tras la petición de la Fiscalía a la Corte Constitucional, para que declare inexequible el plebiscito por la paz, el contralor asegura que ese mecanismo no es necesario para refrendar los acuerdos de La Habana.



-Fue capturado el líder político de Ocaña, Jesús Alfonso López, quien había golpeado a un adulto mayor, hecho que causó revuelo en redes sociales.



- Ante el aumento de la actividad sísmica en Santander, la Gobernación implementó un plan de alertas tempranas coordinado con los municipios, luego de que solo en la madrugada de este viernes ocurrieran cuatro sismos de mediana intensidad.



-Los hoteleros advirtieron que está en riesgo el crecimiento del sector por la devaluación del peso.



-Según las autoridades ambientales en Boyacá el agua y la comida que se les brinda a los internos de la cárcel del Barne no cumplen con las normas de higiene.



-El Tribunal de Venezuela condenó al Diario Correo del Caroní, que investigó y reveló información relacionada con un caso de corrupción en una empresa del Estado.



-La ciclista colombiana María Luisa Calle, aclaró que no se dopó, sino que se quedó sin recursos económico para defenderse jurídicamente.



-La Federación Colombiana de Béisbol dio a conocer la nómina de 28 jugadores que representará a nuestro país en el Clasificatorio al Clásico Mundial de Béisbol.