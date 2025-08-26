La poderosa obra “El puente” de Julián Burgos se exhibirá este 30 de agosto en Bogotá

El artista Julián Burgos regresa con “El Puente”, una muestra que amplifica su imaginario barroco con una energía digitalizada. En palabras de la historiadora de arte, Ana Lucía Arbeláez, "Un puente no siempre une orillas visibles. A veces conecta tiempos que parecían inconciliables, lenguajes que no hablaban entre sí, imaginarios que habitan distintos órdenes de la experiencia.” Este manifiesto poético define el universo de la exposición: una cartografía visual densamente compuesta, híbrida, que convoca lo histórico y lo digita, donde cuerpos, fronteras y objetos se entrelazan.

La curaduría estructura esta muestra artística como un gran políptico monumental que evoca tanto los densos gabinetes del siglo XVIII como la hiperestimulación contemporánea de múltiples pantallas. La acumulación de imágenes alude al bombardeo visual actual. El espectador debe navegar, comparar y enlazar iconografías con ojo crítico y mente abierta hacia una experiencia inmersiva y unificadora.

La exposición tendrá lugar este sábado 30 de agosto en la galería de arte La Balsa desde las 11 A.M. hasta las 2 P.M.

Los paisajes elaborados por Burgos en "El Puente" no existen en la naturaleza: son paisajes digitales esculpidos en software 3D y transfigurados en óleo, simulacros que parecen reales pero nunca habitaron el mundo físico. Sobre ellos se despliega una iluminación dramática: cielos nocturnos intensos, estrellados que fusionan la mirada clásica de lo sublime con la fascinación contemporánea por el cosmos.

La fauna se convierte en personaje esencial. Y es que, Burgos por su parte, se rehúsa a la antropocentría: jaguares, aves y otras criaturas se desdibujan y reintegran al medio. "La piel de un jaguar se expande como relieve montañoso; el plumaje de un ave se confunde con la trama del cielo. En esa relación fractal donde cuerpo y entorno se continúan, la pintura desestabiliza las fronteras entre naturaleza y cultura, humano y no humano, proponiendo una visión ecológica interdependiente", apunta Arbeláez.

Óleo sobre lienzo de "El puente" - Julián Burgos Instagram: @julianburgoss

“El Puente” no conduce a un destino final. Es un umbral, una sala de mando desde donde se abre un horizonte múltiple de imágenes. Allí, entre cielos infinitos y animales que se confunden con la naturaleza misma, mirar ya no es observar un objeto: es participar en el viaje incesante de la pintura. Con esta nueva exhibición, Julián Burgos reimagina el futuro del lienzo: un escenario donde tradición e innovación dialogan y la pintura se expande más allá de sus límites para convertirse en experiencia, en tránsito y en puente hacia lo posible.



Sobre Julián Burgos

En el dinamismo del arte contemporáneo colombiano, Julián Burgos se distingue por su capacidad de tejer tradición y vanguardia en una propuesta estética potente. Nacido en Pereira en 1976, Burgos comenzó estudiando arquitectura, pero pronto halló su verdadera vocación en las artes plásticas, finalizando su formación en la Escuela de Arte y Letras de su ciudad natal. Su trayectoria lo llevó luego a expatriarse: estudió artes plásticas en la Universidad Paul‑Valéry de Montpellier, y continuó su desarrollo artístico en la Escuela de Marsella, la Academia de Bellas Artes en Bolonia y en la Universidad de la Sorbona, en París.

Su presencia en el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) ha sido fundamental. En 2019 presentó la exposición Invisible, bajo la curaduría de Eugenio Viola, con piezas incluidas en la colección del museo.