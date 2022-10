No es suficiente recomendar no embarazarse, la mayoría son no planificados: ONG La vicepresidenta de Women's Link Worlwide, habló con Blu Radio sobre la denuncia que hizo la ONG según la cual los Gobiernos de América no están preparados para enfrentar una situación de pandemia como la que ya la OMS advirtió que se daría en los próximos meses con los virus del Zika.