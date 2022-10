Piedad Bonnet dejará su legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes este jueves

La escritora antioqueña Piedad Bonnet dejará este jueves en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, en España, su legado, compuesto por cartas y recuerdos preciados de su fallecido hijo.

“De lo que más me costó desprenderme fue de las cartas de los escritores. Eso es triste, porque son escritores casi todos que están muertos ya, así como de mi libreta, porque pienso que por ejemplo mis nietas podrían haberse quedado. Es la libreta más compleja, la que tengo más llena de cosas, donde se puede desentrañar todo mi proceso de escritura. Toda está a mano”, contó.

Bonnet contó que en el caso de algunas pertenencias de su hijo, concretamente dibujos, legará copias y que los originales están pendientes de publicación.

“Yo traigo las copias de esos dibujos porque esos dibujos me los van a publicar próximamente. De manera que yo tengo los originales. No es un desprendimiento, digamos tan duro, es simplemente algo que queda como muy íntimo, muy propio y que se relaciona con mi libro Lo que no tiene nombre”, relató.

