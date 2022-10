Santos está haciendo indebida interferencia en la justicia: procurador Ordóñez

“Lo que hace el presidente es una indebida interferencia en las competencias de todos los órganos judiciales y eso lo ha hecho, lo ha venido haciendo, lo reitera no solamente con el Congreso de la República sino con otros órganos públicos”, manifestó. (Vea también: Pretelt habría pedido dinero para favorecer a Fidupetrol: Comisión de Acusación ).



El jefe del Ministerio Público señaló que el presidente Santos no puede seguir interfiriendo en el ejercicio de los órganos públicos del país.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Le acaban de conceder la boleta de libertad al coronel Alfonso Plazas Vega, para que pueda salir de su lugar de reclusión.



-La Superintendencia de Sociedades anunció la devolución de otros 20 mil millones de pesos a las víctimas de Interbolsa.



-De manera indefinida estará suspendido el servicio de la Línea J del Metro de Medellín, afectado por una falla técnica, cuyo origen no ha sido explicado por la empresa de transporte masivo.



-Fueron capturadas 11 personas, entre ellas 8 colombianos, que se dedicaban al contrabando de combustible en la zona de frontera con Venezuela.



-Las autoridades en el Valle del Cauca capturaron a dos personas que están pedidas en extradición por Argentina por narcotráfico.



-La Alcaldía de Barrancabermeja, en Santander, podría declarar en las próximas horas la emergencia sanitaria para solucionar el problema de basuras en las calles porque la empresa responsable suspendió el servicio de recolección.



-En Villavicencio se lleva a cabo un cabildo abierto donde la comunidad expone puntos en los que no están de acuerdo con el plan de Ordenamiento territorial de la ciudad.



-El alcalde electo de Barranquilla Alejandro Char se va lanza en ristre contra la empresa Chevron por no acoger el ajuste de la fórmula de fijación de los precios del gas atados al WTI. Dice que la Chevron no le puede venir a imponer condiciones de mercado al país.



-El Gobierno Venezolano rechazó la apertura de una investigación en Estados Unidos, por presunto delito de drogas contra el Mayor General Néstor Reverol, actual comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Califican la información como una nueva “acción intervencionista”.



-Las autoridades de Estados Unidos dictarán cargos contra el hombre de origen hispano que facilitó las armas a los responsables de la masacre de San Bernardino que dejó un saldo de 14 personas muertas.



-El Chelsea hizo oficial la salida del técnico portugués José Mourinho.



-El Acueducto de Bogotá lanzó un grupo especializado para identificar quiénes están robando el servicio de agua.



-Hay polémica en el Concejo de Bogotá por la reducción de recursos al programa Jóvenes en Paz.