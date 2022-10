Santos se reunirá con negociadores para discutir etapa final del proceso de paz

Este encuentro que se lleva a cabo tradicionalmente, esta vez tiene un valor adicional, pues ante una eventual firma de la paz en marzo se debatirán puntos clave como el fin del conflicto, el cese bilateral y definitivo, y temas como el desarme. (Lea también: Estos son los miembros de la comisión de víctimas que viajó a Cuba )



Sin embargo, aún se desconoce si la reunión va a ser pública o privada.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El nuevo presidente de la Asamblea de Venezuela anuncia una colosal investigación en torno a la corrupción en el Gobierno de Nicolás Maduro.



-En grave estado de salud se encuentra un menor de seis años, que fue atropellado por una cuatrimoto, en el noroccidente de Medellín. El vehículo era conducido por un hombre, al parecer, en estado de embriaguez.



-Por falta de recursos no se realizará el tradicional festival de verano en el municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta.



-Aun la empresa de energía de Bucaramanga no ha podido determinar cuál fue la causa que provocó un apagón generalizado en toda la ciudad, en la noche de este domingo.



-La Fiscalía acusó formalmente al exjefe paramilitar alias 'Ernesto Báez', por la masacre de La Rochela, ocurrida en 1989, y donde perdieron la vida 12 funcionarios judiciales.



-En alerta máxima está la Sierra Nevada, el parque Tayrona y su zona de influencia, por los incendios forestales.



-Las candidatas del Reinado internacional del Café, en la Feria de Manizales, desfilan hoy ante propios y visitantes en el desfile de bienvenida "La Magia del Paisaje Cultural Cafetero".



-No le fue muy bien a la fabricante de vehículos de lujo Ferrari, en su debut en la bolsa de Milán.



-Crece la expectativa por la reunión extraordinaria de las directivas del Real Madrid, para definir el futuro del técnico Rafa Benítez. Se especula que la dirección técnica la asumiría el histórico francés Zinadine Zidane.



-Más de 450 apartamentos que hacen parte del programa de viviendas para víctimas de desplazamiento forzado, están cumpliendo cuatro días sin agua por la ruptura de un tubo.



-Las autoridades confirmaron el asesinato de una maestra en la localidad de Bosa. El principal sospechoso es su pareja, un hombre con antecedentes judiciales.