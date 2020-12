Día de los Santos Inocentes: el top 10 de las noticias de 2020 que parecen un chiste

El año que termina fue fecundo en noticias terribles y dramáticas, pero también prolífico en cuanto a las insólitas. Algunas son tan ridículas e insólitas que son difíciles de creer. BLU Radio presenta la selección de las diez más insólitas, aclarando que en el tintero quedaron algunas tanto o más ridículas.

- Preso liberado por COVID-19 murió por bala perdida de primo que celebraba su regreso

Un hombre que purgaba una condena en prisión y que fue liberado debido a la crisis del coronavirus, fue recibido con disparos al aire por vecinos y familiares.

La celebración se volvió tragedia cuando uno de los tiros, al parecer efectuado por un primo, lo impactó con tan mala suerte que le quitó la vida.

El caso se registró en Amrawah, ciudad del norte de Jordania y la víctima fue identificada como Sari Salem Wardat, un convicto de 46 años que logró su efímera libertad debido a la pandemia del COVID-19 que amenaza también las cárceles en ese país de Medio Oriente.

- Video: atracador intentó robar una funeraria armado con un plátano maduro

Uno de los videos de mayor viralidad del año en Colombia fue el de un insólito atraco en Caldas, Antioquia. En una historia de no creer, casi de locos, el ladrón intentó asaltar una funeraria armado con un plátano maduro.

El delincuente intentó hacer creer a sus víctimas que se trataba de un arma real y escondía el plátano en una bolsa, para hacerlo pasar como si fuera una pistola.

Al final, el pillo tuvo que poner pies en polvorosa porque los dependientes no se amilanaron e intentaron reducirlo.

- Maduro sopló y sopló y no logró apagar la vela de su cumpleaños: tenía tapabocas puesto

En la celebración de su cumpleaños número 58 se presentó un hecho curioso que volvió viral, nuevamente, a Nicolás Maduro: su insistencia en apagar la vela del pastel, en cuatro intentos, todos ellos fallidos con el tapabocas puesto. Hasta su esposa intenta detenerlo un par de veces ante la evidente torpeza, pero él parece regañarla.

El hombre, empoderado, se para frente al ponqué de su cumpleaños y sopla, sopla y sopla, mientras las personas a su alrededor solo atinan a seguir aplaudiendo. Al final, Maduro parece caer en cuenta y decide apagar la vela con sus manos:

- Familia desconectó respirador de paciente para poner un aire acondicionado y él murió

Un paciente que se encontraba aislado por presuntamente tener COVID-19 murió luego de que su familia desconectara su ventilador mecánico para enchufar un aire acondicionado que había sido suspendido en el hospital para evitar que las corrientes pudiesen propagar el virus.

El insólito caso se produjo en la India y fue reportado por el medio The Indian Express . Los hechos se registraron la unidad de cuidados intensivos del Hospital Maharao Bhim Singh en la ciudad de Kotah.

- En medio de la crisis, mujer se desahogó con parlante y madrazo en contra de sus vecinos

La tranquilidad del mediodía se rompió en el Conjunto Balcones de Santa Helena, en Valledupar, cuando una residente del lugar tomó un parlante y con micrófono en mano insultó a los vecinos por su falta de solidaridad en medio de la pandemia. De acuerdo con residentes en el lugar, que comentaron la insólita escena, la mujer que protagonizó el video que se hizo viral en redes se quedó sin ingresos debido a la pandemia y no ha recibido ningún apoyo por parte de sus vecinos.

“Qué pena arruinar las horas del almuerzo, a mí no me gusta arruinar horas especiales, no. Simplemente les quiero decir unas pequeñas palabras: para mí todos los residentes, sin excepción, todos los residentes de Balcones de Santa Helena son unos hijuep…”, dijo la mujer.

“Les doy las gracias por arruinarme la paz y la tranquilidad a través de todos estos largos años, porque desgraciadamente he tenido que vivir largos años en este conjunto. Hasta el día no he logrado recibir ni medio vaso de agua de ninguno de ustedes. Espero que algún día lo vayan a necesitar de mí”, agregó.

- Mujer infiel pillada por el marido intentó esconderse en el techo del motel

Una mujer que engañaba al esposo y fue pillada con el amante en un motel, intentó esconderse en el techo de la habitación donde daba rienda suelta a su pasión. El insólito caso se registró en la ciudad de Mandaue, Filipinas.

De acuerdo con la agencia DYHP RMN , la mujer aprovecha las largas ausencia del esposo, de ocupación marinero, para mantener relaciones con otro hombre. Sin embargo, el marido empezó a sospechar y le hizo creer que abandonaba la ciudad, pero le montó guardia para saber cuáles eran las andanzas.

- Trump propuso combatir el COVID-19 inyectando desinfectante o con “una luz tremenda”

Donald Trump puso en apuros a las autoridades sanitarias de Estados Unidos, que debieron hacer una seria advertencia, después de que el mandatario sugiriera la posibilidad de curar el coronavirus inyectando a los pacientes desinfectantes o irradiándoles una “luz tremenda”.

“No soy médico, pero sí alguien que tiene un buen (cerebro) ”, dijo el presidente de EE.UU. señalando su cabeza, mientras comunicaba sus insólitas ideas.

“Supongamos que golpeamos el cuerpo con una luz tremenda, ultravioleta o simplemente muy potente… Y supongamos que puedes meter luz en el cuerpo, a través de la piel o de alguna otra manera. Creo que vas querer probarlo”, dijo Trump dirigiéndose a la doctora Deborah Birx, coordinadora de la respuesta de la Casa Blanca al coronavirus.

La especialista no pudo disimular el impacto que le produjeron las afirmaciones del mandatario estadounidense.

“Lo que veo es que el desinfectante, que mata (a la COVID-19) en un minuto, igual hay una manera de hacer algo así inyectándolo dentro, como una limpieza, porque ves que va a los pulmones”, agregó Trump.

Las salidas en falso de Trump con respecto a la pandemia terminaron mermándole apoyo y su contendor, Joe Biden, terminó ganándole la carrera presidencial.

- Al ver que se puso a llorar, ladrones devolvieron lo robado a domiciliario

A dos ladrones que robaron a un domiciliario se les ablandó el corazón cuando se rompió a llorar y decidieron devolverle lo hurtado. El hecho insólito, de esos que ocurren pocas veces, pasó en Karachi, Pakistán.

El video de los hechos se hizo viral en todo el mundo.

- Avioneta con agua bendita asperjó pueblo para protegerlo del coronavirus

Memes y críticas alzaron vuelo en redes sociales ante la insólita ocurrencia de un sacerdote de asperjar agua bendita con una avioneta para proteger a una población del coronavirus.

La surreal escena tuvo lugar este jueves en la población mejicana de Los Mochis, en el estado de Sinaloa. La idea fue del sacerdote Pedro Valle Mosqueda, párroco de la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario.

En redes sociales, se invitó a los feligreses a salir y recibir su dosis de agua bendita a las calles mientras que la avioneta surcaba el cielo.

La aeronave asperjó sitios turísticos de la población y hospitales públicos en los que se atiende a pacientes con COVID-19.

- De no creer: investigarán a policías por filtrar fotos de ladrones haciendo muecas

El caso de los ladrones que hicieron muecas en su reseña policial tuvo un giro casi increíble de creer. Luego de quedar libres, pese a haber sido capturados en flagrancia, con armas y elementos, robando una casa al occidente de Bogotá, los uniformados que filtraron sus fotos burlándose terminaron ‘empapelados’.

El mismo juez que dejó en libertad a los presuntos ladrones ordenó investigar a los dos policías que hicieron la reseña y que habrían filtrado las fotos donde aparecen los capturados, haciendo muecas, por haberse afectado, supuestamente, el proceso de judicialización con la publicación de dichas imágenes.