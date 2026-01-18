Dos camilleros de ambulancias protagonizaron un altercado por atender un accidente en Neiva

En plena vía pública, dos camilleros de dos ambulancias de diferentes empresas privadas protagonizaron una riña, al parecer con arma blanca, cuando uno de los paramédicos atendía un accidente de tránsito en un sector del barrio Limonar, en el sur de Neiva, todo por la mal llamada guerra del Soat.

Según testigos que presenciaron el altercado, uno de los camilleros presuntamente empujó al conductor de la otra ambulancia, que había llegado primero para auxiliar a una mujer accidentada en motocicleta, situación que por fortuna no pasó a mayores.

La secretaria de Salud de Neiva, Lilibeth Johana Galván, consultada por Blu Radio, rechazó este tipo de actos y dijo que esta semana se reunirán con las demás autoridades para tomar las medidas correspondientes y evitar que estos hechos se vuelvan a repetir en la ciudad.

“Con respecto a ese incidente en el que se afecta el trabajo de la misión médica por parte de las ambulancias del municipio de Neiva, desde la Secretaría de Salud estamos haciendo las respectivas citaciones para esta semana, con reporte a los entes de control, a la Secretaría de Salud Departamental, a la Supersalud y a la Policía, para que en una mesa conjunta se definan medidas sancionatorias para quienes se han visto involucrados en estos actos”, anunció la secretaria de Salud municipal.



Cabe mencionar que un incidente muy similar ocurrió en diciembre del año anterior, donde dos paramédicos se agredieron en plena vía pública por atender un accidente de tránsito que se registró sobre la avenida Circunvalar, en Neiva.