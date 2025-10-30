Así puede estudiar ingeniería sin pagar en la Universidad de Cundinamarca

La Universidad de Cundinamarca (UCundinamarca) se ha consolidado como una de las instituciones líderes en la formación de ingenieros en el país, al combinar tecnología, innovación y un enfoque humano que responde a los retos del mundo actual. Gracias a la política de gratuidad del Gobierno Nacional, miles de jóvenes hoy pueden estudiar Ingeniería sin costo alguno, accediendo a programas de alta calidad que los preparan para el mercado laboral del futuro.

Desde su Facultad de Ingeniería, la UCundinamarca redefine el rol del ingeniero del siglo XXI. Más que formar técnicos, impulsa profesionales humanistas capaces de generar soluciones innovadoras en beneficio del desarrollo regional y nacional. Sus programas en Ingeniería Industrial, Mecatrónica, Electrónica, de Sistemas y Computación, y Topografía – Geomática están diseñados para responder a las demandas de un mundo impulsado por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

Por otra parte, el decano Javier Hernando Gracia Gil destaca que las ingenierías viven un auge sin precedentes: “Hoy, los jóvenes eligen estudiar ingeniería porque la tecnología guía el rumbo de la humanidad. Las empresas buscan con urgencia profesionales en desarrollo de software, seguridad informática e inteligencia artificial”.

Este contexto representa una gran oportunidad para los futuros ingenieros, ya que, según el Conferor Institute, en 2030 el mundo podría enfrentar un déficit de hasta 85 millones de profesionales tecnológicos. “Estamos formando líderes capaces de guiar la transformación digital con ética y responsabilidad social”, afirma el Decano Gracia.



Educación gratuita y de calidad en todo el territorio

Uno de los pilares de la UCundinamarca es su compromiso con la educación accesible. Actualmente, el 92 % de sus estudiantes se beneficia de la política de gratuidad, lo que les permite estudiar sin preocuparse por el pago de matrículas. Esto ha abierto las puertas de la educación superior a miles de jóvenes que antes veían este sueño como algo inalcanzable.



Además, la institución tiene presencia en siete municipios del departamento (Ubaté, Chía, Zipaquirá, Facatativá, Soacha, Fusagasugá y Girardot), llevando la universidad al territorio y fortaleciendo las comunidades locales. Este impacto se potencia con su Modelo Educativo Digital Transmoderno (MEDIT), que promueve un aprendizaje basado en proyectos y la metodología de Campo de Aprendizaje, donde el estudiante se convierte en creador de soluciones reales para su entorno.



Programas que impulsan la innovación

Cada programa de ingeniería tiene un enfoque particular:



Industrial (Chía): forma líderes estratégicos en innovación y sostenibilidad.

Mecatrónica (Chía): combina mecánica, electrónica y computación para el diseño de proyectos tecnológicos.

Electrónica (Fusagasugá): impulsa la automatización agrícola e integra IoT y energías limpias.

Sistemas y Computación (Facatativá): desarrolla expertos en Inteligencia Artificial, Big Data y Ciencia de Datos.

Topografía y Geomática (Soacha): capacita especialistas en gestión del territorio y análisis de datos geoespaciales.

Con inscripciones abiertas hasta el 1 de noviembre de 2025, la Universidad de Cundinamarca invita a todos los interesados a aprovechar la política de gratuidad y cursar una carrera de ingeniería sin pagar matrícula. Esta es una oportunidad única para acceder a una educación superior de excelencia, transformar el futuro profesional y contribuir al progreso tecnológico y social de Colombia.

Más información sobre cómo acceder a la gratuidad en este enlace.

