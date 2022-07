El próximo gobierno del presidente electo, Gustavo Petro, tendrá varios retos en materia de educación, entre ellos, inculcar una mejor metodología de estudio después de tiempos de COVID y fomentar una mejor relación entre el gobierno y los profesores del Estado.

La directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, Andrea Escobar Vilá, explicó en Sala de Prensa Blu, los retos en materia de educación que tendrá el país próximamente.

Publicidad

“Colombia fue uno de los países donde más se tardó en abrir las escuelas tras la pandemia. Se estima que la pérdida de aprendizaje en el mundo fue de 1.5 años. Evidentemente hay una carencia de educación en el país”, dijo.

Para Vilá, la educación en el país tiene mucho que mejorar, sobre todo después de la pandemia que obligó el cambio de modelo de enseñanza que se venía trabajando antes de la crisis sanitaria.

“En Colombia uno de los retos que tuvo la educación en la pandemia fue la conexión a internet, no todos tenían la misma condición y herramientas para aprender. Actualmente hay docentes que no solo dictan una catedra, dictan varias clases y no tienen un currículo específico. Los niños están desconectados totalmente con el sistema educativo y eso se ve reflejado en las pruebas de estado”, explicó.

Le puede interesar:

Publicidad

Según Vilá, el próximo gobierno de Petro tendrá uno de los retos más grandes en la educación y es la reivindicación de la educación en los sectores más aquejados por la falta de recursos tecnológicos.

“Esta próxima cartera de educación tiene un objetivo muy importante, próximamente llega una conversación al sector educativo y es la reivindicación de unas voces que históricamente no han sido escuchada y es ¿Cómo se pueden cerrar esas deudas históricas que tiene el país en materia de educación? como lo es la brecha educativa, los sectores rurales, etc”, mencionó.

Publicidad

Además, la directora ejecutiva de Empresarios por la Educación aseguró que, para formar personas desde la educación, estas deben conocer las problemáticas del país donde vive.

“Yo creo que para incentivar al país en tema de educación hay que tener varios factores en cuenta, entre ellos los profesores y el sistema educativo, los sectores rurales, los temas de paz, etc. Si vamos a formar personas hay que inducirlas a todos los temas críticos del país”, finalizó.