Educación virtual, una necesidad impuesta que llega para quedarse

Instituciones, directivos, profesores, alumnos y padres de familia ahora se reinventan permanentemente para poder lograr uno de los aspectos fundamentales de la sociedad como es la formación integral de los alumnos y una formación integral se logra a través de una educación de calidad independientemente del nivel en que se encuentren.

Las autoridades educativas, en su afán de buscar soluciones, invitan y exigen a todas las instituciones educativas a que improvisen un aspecto del sistema educativo como es el de la metodología, sin tener en cuenta la falta de recursos pedagógicos, tecnológicos y la falta de preparación de los docentes y sobre todo de la falta de experiencia de los padres de familia así sean ellos los primeros formadores en el hogar.

En las primeras semanas de esta crisis, incluso les parecía divertido a los padres colaborar en la educación de sus hijos y las redes sociales se inundaron de actividades hechas por ellos con el mejor sentido y la mejor voluntad de acertar pero que están lejos de lograr la habilidades cognitivas, axiológicas y motoras que un buen modelo educativo oficial o privado ofrece.

Ante estas situaciones el doctor Guillermo Cardona Ossa, rector del Gimnasio Virtual San Javier, que funciona desde hace más de 20 años en Colombia y que maneja el Miami Virtual School, está ofreciendo completamente gratis las plataformas de sus instituciones para que los niños de Colombia, los padres y profesores tengan una opción para organizase en el proceso académico y lo pueden hacer a través de la página www.gimnasiovirtual.edu.co.

Según Cardona Ossa, la educación virtual ahora es una necesidad impuesta por la pandemia y que llego para quedarse. De acuerdo con Online Business School, se calcula que el mercado del e-learning experimentará un crecimiento anual del 7,6 % al 9,6 % durante el 2020 y se mantendrá en constante aumento.

Para el experto en educación en Latinoamérica, en Colombia no existen políticas necesarias para la implementación de modelo y muestra de ellos es que hace 23 años creó el primer colegio virtual de Iberoamérica, incluso del mundo y fue reseñado en su momento por la cadena televisiva de Discovery Channel por la innovación tecnológica con la cual fue implementado.

“Es la hora que después de haber creado cuatro colegios, incluyendo uno en los Estados Unidos, el Ministerio de Educación Nacional no ha reglamentado la educación virtual en Colombia. Ojo el hecho de que no lo haya reglamentado, no le quita la validez de los actos administrativos a las instituciones virtuales que funcionan en el país. Además algunas instituciones apoyadas en el vacío de la reglamentación ofrecen educación virtual simplemente utilizando la licencia de funcionamiento de un colegio presencial, otros usando indebidamente esta modalidad educativa, y que a pesar de nuestra experiencia con más de 20 años, ahora estamos en la mira de la secretaria de educación porque para ellos, las instituciones de educación no tiene aprobación para ofrecer esta clase de modelo”, sostiene.

Cardona Ossa, afirma que acá se demuestra un enorme desconocimiento ya que las instituciones educativas en Colombia, a la luz de la ley general de educación, del decreto 1860 y decretos reglamentarios, están dividías en educación formal, no formal, e informal, étnica y estos tipos de educación se podrán impartir de manera presencial, semipresencial y /o virtual, indicando que lo virtual es simplemente una metodología de enseñanza la cual esta aprobada y reglamentada en los diferentes decretos y reglamentación que el estado a emitido. Urge entonces una reglamentación de una metodología de educación que definitivamente se hace imperiosa para satisfacer las necesidades educativas de las familias y de sus hijos.

El método virtual, ayuda igualmente a lograr lo que se plantea en la constitución política de Colombia, una educación al ritmo del estudiante que de manera tradicional no lo puede lograr. Desde el punto de vista del aprendizaje a través de contenidos, plataformas, guías, evaluaciones, chat, foros que le permite al alumno poner todos sus sentido a trabajar lo que hace un mejor aprendizaje y de mejor calidad, no es lo mismo ver el mapamundi que ver Google, Face, Instagram, donde puede recorrer no solo su ubicación local sino su relación con la región el país el mundo y el planeta.

Para Cardona Ossa, lo tecnológico le permite mejorar los materiales educativos que ahora deben estar diseñados con herramientas de Machine Learning, inteligencia artificial, Big data, elementos que hoy en día los Milenians, los Centenians manejan todos los días, ellos nacieron con un chip diferente a todos los seres humanos anteriores, están preparados para aprender prácticamente todo a través de las redes y utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación, seres humanos que contaron con estimulación desde antes que fueran concebidos, impresos en fotos con una semana de gestación, y cuando llegan ya están abocados al gimnasio, a matrogimnasia, que están enfrentados a diario con el uso de los equipos inteligentes, que por sus ayudas tiene la posibilidad de aprender tres o cuatro veces mas que un estudiante con metodologías tradicionales, sin que esto sea malo, y que por ello aspiran a carreras no universitarias de 7 años sino a prepararse para tareas que no están incluso creadas todavía, que los preparan en 6 meses o un año y salen a producir con mayor calidad que los que están en una universidad por tiempos prolongados.

Muchas de las carreras humanistas tenderán a desaparecer por lo menos en la forma y en los contenidos con los que se conocen hoy en día, los centenials que se desenvolverán en el nuevo orden social ya no estarán liderados por los productores de materiales que hacen daño al planeta sino por Google, Face, Instagram capaces de generar 100.000 puestos de trabajo en una semana con el solo uso del internet, agregó Cardona Ossa.

Para el Catedrático es indiscutible que a pensar que muchos profesionales del área de psicología digan que el internet es malo, yo considero que no hay nada bueno ni malo sino que depende de lo que el ser humano haga con el un cuchillo puede servirle a un ser humano para cortar papel o para cometer un acto ilegal. Hace 23 años cuando gradué la primera promoción de bachilleres de Iberoamérica decía que el internet no es bueno ni malo, sino que depende de los valores que las familias y las instituciones les brinden. El internet y los Smart llegaron para quedarse y es obligación de los padres, los medios y los maestros formar en valores para que estos alumnos niños de hoy y ciudadanos del mañana utilicen bien las tecnologías. El que maneje la información manejara el poder y es una premisa que ahora mas que nunca cobra vigencia.

Nos toca replantear los objetivos, metas y metodologías educativas si queremos formar seres humanos de bien, pero también competentes frente a un mundo globalizado del cual todavía no se ha determinado el tipo de puestos de trabajo, de innovaciones o creaciones que se verán en el futuro, estamos apenas empujados por una pandemi, poniéndonos a reflexionar sobre como debe ser el nuevo orden de la educación mundial, afirma Cardona Ossa.