El descontento de padres de familia tras regreso a clases virtuales en colegios públicos

Son varios los padres de familia en el país que han demostrado su descontento frente al regreso a clases no presenciales en los colegios públicos del país, los cuales estaban en un periodo de vacaciones extendido; pero ahora, la preocupación de las familias es que muchos de los estudiantes no tienen conexión a internet ni acceso a computadores en zonas rurales.

El presidente de la Confederación de Padres de Familia en Colombia, Carlos Ballesteros, detalló que esas clases no van a llegar a los 7 millones de estudiante de colegios públicos porque “no hay interconectividad en los hogares, los padres de familia no tienen las herramientas tecnológicas para estas clases y, además, muchos no saben manejar estas herramientas”.

Adicionalmente, Ballesteros dijo que otro problema de las clases a distancia para los colegios públicos tiene que ver con que los profesores no están haciendo el acompañamiento ni la tutoría para verificar cómo avanza el proceso del estudiante, sino que han implementado cartillas y procesos de consulta.

“Esto va en detrimento de la calidad educativa y obviamente va a generar un caos por lo menos en los colegios públicos”, dice el presidente de la confederación frente a los métodos de aprendizaje a los que ha recurrido el Ministerio de Educación.

De hecho, padres en Bogotá, ciudad que no estuvo incluida en el periodo de vacaciones extendido que tuvo todo el país, aseguran que, además de no contar con internet, el COVID-19 tampoco les está dejando recursos para comprar las copias de las cartillas y alimentación para la familia, por lo que deben acudir a una sola opción.

“Hay niños que quedan como en el aire y a estas alturas es como si fuesen perdiendo el año porque por ejemplo sus papás no tienen la capacidad de comprarles unas fotocopias, algunos papás tienen varios hijos y realmente el dinero no alcanza. Creo que no estamos en capacidad de seguir”, dijo José Luis Guerrero, integrante del Consejo de Padres de la Escuela Nacional de Comercio en La Candelaria, Bogotá.

Por ahora, el Gobierno no ha tomado la decisión de suspender las clases de los colegios públicos, pero tampoco descartan que esa decisión se pueda tomas más adelante, teniendo en cuenta que hasta el momento vamos en la semana 13 de las 40 que quedan en el calendario estudiantil.

