Estudiantes de universidades públicas enfrentan crisis por falta de cupos para prácticas

Estudiantes de medicina y carreras afines de universidades públicas, especialmente de la Universidad Nacional, denuncian una creciente crisis en el acceso a cupos hospitalarios para realizar sus prácticas profesionales.

La situación ha generado un represamiento académico que impide la culminación de los ciclos formativos y amenaza con agravar la escasez de personal de salud a mediano plazo.

En Blu Radio hablamos con Juan Mora representante estudiantil de la Universidad Nacional: “Las universidades públicas que ofrecen diferentes carreras relacionadas con las ciencias de la salud se encuentran en un momento crítico por el tema de las prácticas, es decir, pues no obtienen cupos para realizar estas prácticas y pues entonces se genera un represamiento de estudiantes que no han podido acceder a las prácticas. Lo que está sucediendo es que universidades privadas están como comprando u ofreciendo dinero a instituciones de salud, hospitales, clínicas, para que reciban sus estudiantes y pues las universidades públicas, pues no tienen como dar dinero o pagar cupos para los estudiantes de salud, pues no pueden acceder. Lo que están exigiendo aquellos estudiantes de la salud es que esta semana o en estos días, como se discute nuevamente la reforma a la salud, se apruebe el artículo 54 que prioriza a los estudiantes de las universidades públicas que tienen los cupos en hospitales públicos, eso es como lo que están pidiendo los estudiantes, de que la Comisión Séptima, pues apruebe este artículo que sería en pro de esta crisis que están teniendo los estudiantes de las universidades públicas para acceder a sus cupos hospitalarios”.

Esta problemática se ha intensificado por la ausencia de un protocolo legal que garantice cupos específicos para estudiantes de universidades públicas.

Según denuncian los estudiantes, algunas universidades privadas estarían pagando grandes sumas a instituciones de salud para asegurar los cupos de sus estudiantes, aprovechando los recursos provenientes de matrículas elevadas.

En contraste, las universidades públicas, muchas de las cuales operan bajo esquemas de gratuidad como la matrícula cero, no cuentan con recursos para competir en esta lógica de mercado.

Los convenios entre universidades públicas y hospitales, en los pocos casos que existen, se sostienen con otro tipo de retribuciones no económicas, como la participación en simposios, diplomados o congresos. Sin embargo, esta alternativa resulta insuficiente frente a la presión económica que ejercen las instituciones privadas.

Ante este panorama, los estudiantes exigen que se apruebe el artículo 54 de la reforma a la salud, actualmente en discusión en la Comisión Séptima del Congreso. Dicho artículo plantea la priorización de los estudiantes de universidades públicas en los hospitales del Estado, como medida para garantizar su formación y reducir las brechas de acceso.