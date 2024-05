Ministro de Educación ad hoc rechaza recusación en caso de Universidad Nacional

Juan David Correa, ministro de Educación ad hoc, rechazó la recusación interpuesta por Diego Torres, representante del profesorado, ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional.

Correa declaró su rechazo a esta medida, argumentando la inexistencia de razones que comprometan su imparcialidad en la designación del nuevo rector de la universidad. Aclaró que ni él ni sus familiares tienen interés alguno, ya sea moral o económico, en el proceso de designación del rector de la Universidad Nacional, y buscó desmentir cualquier sospecha de conflicto de intereses que pudiera influir en sus decisiones.

También enfatizó que la Resolución No. 7480 del 15 de mayo de 2024, mediante la cual tomó decisiones en su rol de ministro ad hoc, se fundamenta en las facultades legales otorgadas por la Ley 1740 de 2014. Según él, esta resolución tenía el único objetivo de asegurar la continuidad y calidad del servicio público de educación superior, siempre priorizando el interés general.

Además, indicó que la relación de su padre con Víctor Manuel Moncayo, así como la supuesta dirigencia activa de Moncayo en la candidatura de Leopoldo Múnera, no influyen en su actuación. Correa argumentó que tales relaciones no afectan su imparcialidad ni constituyen un motivo válido para su recusación. También admitió haber compartido noticias y opiniones en su cuenta de X sobre el proceso de designación del rector, pero subrayó que estas acciones fueron reacciones a hechos noticiosos y no un análisis profundo del proceso.

El ministro Juan David Correa reafirmó que su actuación ha estado guiada por un sentido de imparcialidad y compromiso con el interés público. Sin embargo, ante la controversia y las sospechas generadas por su designación, decidió someter a consideración de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República la recomendación sobre si aceptar o no la recusación presentada por Diego Torres. Esta medida busca garantizar la transparencia y confianza en el proceso de designación del nuevo rector de la Universidad Nacional.