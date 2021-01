No activar

Padres de familia redujeron gasto en útiles escolares por la pandemia, según encuesta de Fenalco A los padres de familia, además, se les preguntó sobre la preparación de los planteles educativos para la alternancia y el resultado obtenido fue que el 27% de ellos considera que están muy preparados, el 22% considera que no lo están, otro 27% que están poco preparados y un 24% que no sabe o no responde.