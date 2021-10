Efemérides del 28 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

En un 28 de octubre, pero de 2016, se decide en Australia la creación de un área protegida de 1,55 millones de kilómetros en el mar de Ross (Antártico), la mayor reserva marina del mundo.

Otras efemérides del 28 de octubre

1746.- Un terremoto y un maremoto en la costa de Perú destruye casi por completo la capital del país, Lima.

1790.- Se acuerda en El Escorial (Madrid) la convención por la que España renuncia, en favor de Inglaterra, a sus derechos sobre la costa occidental de América del Norte a partir de los 48 grados de latitud.

1836.- El general Andrés Santa Cruz proclama la Confederación de Bolivia y Perú, al objeto de crear un estado confederado que uniera los territorios de ambos países.

1886.- En Estados Unidos, el presidente Grover Cleveland, inaugura la estatua de la Libertad en la isla Bedloe de Nueva York, actualmente conocida como Isla de la Libertad.

1892.- Charles-Emile Reynaud, inventor y pionero del cine, presenta en el museo Grevin de París sus "Pantomimas luminosas", consideradas las primeras películas de dibujos.

1918.- Se proclama en Praga la independencia de Checoslovaquia, tras la disolución del imperio Austro-húngaro después al final de la I Guerra Mundial.

1924.- Francia reconoce al gobierno de la Unión Soviética.

1937.- Se proclama del estado independiente de Mongolia Interior, una de las cinco regiones autónomas que conforman la República Popular de China.

1958.- Es elegido papa, en el cuarto día de cónclave, el cardenal Angelo Giuseppe Roncalli, que toma el nombre de Juan XXIII. Conocido como "el Papa bueno" abrió la Iglesia al mundo con el Concilio Vaticano II. Fue canonizado junto con Juan Pablo II el 27 de abril de 2014.

1962.- La Unión Soviética retira los misiles instalados en Cuba y Estados Unidos se compromete a no invadir la isla, con lo que se pone fin a la conocida como "crisis de los misiles".

1977.- Se lanza al mercado el álbum de Queen llamado "News of the World".

1991.- Los presidentes de El Salvador, Honduras y Guatemala inauguran en Ciudad de Guatemala el Parlamento Centroamericano (Parlacen).

1998.- El Tribunal Superior de Inglaterra y Gales determina que Pinochet, detenido de forma preventiva en una clínica londinense, goza de inmunidad en su condición de antiguo jefe de Estado.

1999.- El Parlamento de Montenegro emite una ley que establece la existencia de una nacionalidad montenegrina y no una ciudadanía yugoslava, como hasta el momento.

2007.- En Argentina, Cristina Fernández Kirchner gana las elecciones presidenciales.

2011.- La agencia espacial estadounidense, Nasa, lanza el satélite NPP de observación meteorológica, la primera misión que recabará información del tiempo y del cambio climático a largo plazo.

2013.- El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el gobierno de Colombia acuerdan convertir el puerto colombiano de Buenaventura en "capital" de la Alianza del Pacífico.

2014.- La Asamblea General de la ONU exige, por vigésimo tercer año consecutivo, el fin del embargo a Cuba.

2018.- En Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro gana las elecciones presidenciales con un 55,54 % de los votos.

2019.- En Argentina, el peronista Alberto Fernández se proclama vencedor de las elecciones presidenciales.

Nacimientos del 28 de octubre

1466.- Erasmo de Rotterdam, escritor humanista holandés.

1866.- Ramón María del Valle Inclán, escritor español.

1926.- Jorge Siles Salinas, escritor y académico boliviano.

1930.- Bernard Charles Ecclestone, patrón de fórmula 1 inglés.

1931.- Analía Gadé, actriz argentina.

1943.- Charo López, actriz española.

1955.- Bill Gates, informático, empresario estadounidense.

1957.- Stephen Paul David Morris, "Stephen Morris", músico británico.

1963.- Eros Ramazzotti, cantante italiano.

1967.- Julia Roberts, actriz estadounidense.

1974.- Joaquín Phoenix, actor puertorriqueño.

1987.- Frank Ocean, "Frank", cantante de rap y compositor estadounidense.

Muertes del 28 de octubre

1704.- John Locke, filósofo inglés.

1977.- Miguel Mihura, escritor, dibujante y humorista español.

1999.- Rafael Alberti, poeta español.

2007.- Bao Zunxin, científico y líder opositor chino.

2014.- José María Manzanares, torero español.

