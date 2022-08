El 'Burnout’: un agotamiento laboral que se va desarrollando por el estrés en el trabajo

El 'Burnout' o el agotamiento laboral es un tipo de estrés que está relacionado con el trabajo, es un estado de agotamiento físico o emocional que también implica una ausencia de la sensación de logro y pérdida de la identidad personal a la hora de laboral.

El psicoterapeuta Leonardo Amaya y la especialista en gerencia integral y relacionamiento Laura Rey, en diálogo con Generaciones Blu, explicaron qué es el 'Burnout' o agotamiento laboral.

“El 'Burnout' es una realidad humana. Aunque no sea una condición médica, se relaciona con una conducta que se puede desarrollar por el estrés. Se desarrolla con el pasar del tiempo por un trabajo extremo o un agotamiento muy grande. El omitirlo puede llegar a afectar el desempeño laboral de cualquier trabajador”, manifestó Amaya.

Para la especialista en gerencia integral Laura Rey, el 'Burnout' no solo afecta el desempeño laboral, también afecta el estado de ánimo y genera dolores físicos.

“Hay varias señales para detectarlo. No estamos acostumbrados a conocernos muy bien, pero nuestra mente y cuerpo es capaz de detectar ese agotamiento laboral. Puede llegar a causar malestar en nuestro cuerpo, dolor de estómago y puede afectar la salud mental del trabajador. Si la persona ve que su energía a la hora de trabajar se está deteriorando, puede ser posiblemente por el 'Burnout'”, recalcó Laura Rey.

Asimismo, el psicoterapeuta Leonardo Amaya aclaró que, el 'Burnout’ se puede detectar cuando una persona pierde o empieza a sentir fastidio por su trabajo. Hasta el punto de no cumplir con sus obligaciones.

“El estrés se puede llevar y tratar en varios espacios el día a día, pero si se presenta en un entorno laboral se denomina 'Burnout’. Un paciente lo puede sentir cuando no quiere ir a trabajar, hay cambios en su desempeño laboral o recurren a otras distracciones para no cumplir con sus labores de trabajo, todo esto, ocasionado por un malestar que no permite el buen desarrollo humano a la hora de laboral”, agregó el psicoterapeuta Amaya.

Por último, Laura Rey, especialista en gerencia integral y relacionamiento, mencionó que el 'Burnout’ se puede evitar el si se presta bastante atención al ambiente laboral.

“Es un impacto emocional y psicológico. Cuando hay estresores sociales en la interacción se generan ciertos malestares físicos y se causa el estrés. Cuando se evidencia el 'Burnout' se afecta también la capacidad de liderazgo. Para poder evidenciar con tiempo este fenómeno, hay que prestar mucha atención a la calidad y ambiente laboral con la cual se trabaja” aseveró Rey.

