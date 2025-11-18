Él es el ‘Justin Bieber de la India’, el joven por el que mujeres hacen fila para una foto

Suraj Chavan, un joven originario de la pequeña aldea de Modhave, en Baramati, se ha convertido en una sensación nacional en la India gracias a su presencia arrolladora en redes sociales. Aunque creció en un entorno modesto, hoy es una figura mediática, actor y estrella de reality shows a quien sus seguidores han bautizado como el “Justin Bieber de la India”.

La historia de Chavan es, para muchos, un ejemplo de cómo la popularidad digital puede transformar una vida. Empezó creando contenido en marathi, su lengua local, principalmente videos cortos que resaltaban su estilo juvenil, su carisma y una personalidad que conectó de inmediato con el público. Ese sello personal, unido a una sonrisa que sus fanáticos describen como “cautivadora”, lo catapultó rápidamente en plataformas como Instagram y TikTok.

¿Por qué lo comparan con Justin Bieber?

El apodo no es casual. Sus seguidores aseguran que su capacidad para desatar emoción entre las jóvenes recuerda al fenómeno global que Justin Bieber provocó a principios de la década de 2010. A esto se suma su peinado, parecido al que lucía el cantante canadiense en sus primeros años de fama, lo que terminó de consolidar la comparación.

Las apariciones de Chavan en espacios públicos se han convertido en auténticos eventos multitudinarios. Decenas de jóvenes hacen fila para tomarse una foto con él o simplemente lograr un vistazo del influencer, quien para muchos ya es considerado, a veces con tono humorístico, “el hombre más hermoso de la India”.



El impacto de Suraj en redes no pasó desapercibido en la industria del entretenimiento. Su carrera dio un giro determinante cuando ingresó al reality Bigg Boss Marathi, donde no solo participó, sino que resultó ganador de la quinta temporada. Ese triunfo marcó su salto definitivo de creador de contenido a celebridad televisiva.