Ella es la colombiana que Time incluyó entre las personas jóvenes más influyentes del mundo

Catalina Martínez Coral, una líder feminista y defensora de derechos humanos colombiana, fue incluida por la Revista Time en su lista de las personas jóvenes más influyentes del mundo, formando parte de la lista TIME100 Next Generation 2025.

Martínez Coral, quien también es vicepresidenta del Centro de Derechos Reproductivos, compartió en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, sus reflexiones sobre lo que implica este reconocimiento y los desafíos que enfrenta la lucha por los derechos de las mujeres en América Latina.

Al referirse a su inclusión en la prestigiosa lista, expresó que es un reconocimiento muy importante que le “alegra mucho". No obstante, subrayó que lo asume "no solamente de forma individual, sino también colectiva".

La líder explicó que su nombre llegó a ese espacio por: "El resultado de unas luchas activistas feministas que nos hemos dado a lo largo de América Latina".



Por ello, consideró que es "muy valioso ver cómo ese trabajo se refleja en una lista como esta” y cómo pueden llevar las “causas, luz y mensajes a espacios que normalmente” no ocupan.

Martínez Coral es consciente de la complejidad regional: "Nosotras vivimos en una región que sigue siendo muy compleja para los derechos de las mujeres". Por eso, habló de una cruda realidad, señalando que América Latina es "la segunda en el mundo, donde las tasas de embarazo infantil siguen creciendo".

Además, es una región "donde todavía hay seis países que criminalizan completamente el aborto" y "donde las tasas de violencia sexual siguen creciendo en vez de decrecer".

Pese a este panorama, las movilizaciones feministas han generado un impacto transformador. La vicepresidenta del Centro de Derechos Reproductivos resaltó el poder de estas luchas para "ir cambiando el escenario legal y cultural a una conversación en donde se reconozcan” los derechos, en donde “la esperanza y la inspiración hagan parte de esta conversación".

Mencionó el caso de Argentina, donde las feministas se movilizaron y lograron la ley de aborto, pero lo más significativo fue "esa batalla cultural y esa conversación pública”. Esa conversación, enfatizó, "empezó a crecer a lo largo de Latinoamérica" y llegó a Colombia con el movimiento Causa Justa que logró "la despenalización del aborto en Colombia".

También celebró unas decisiones globales que TIME termina incluyendo en su reconocimiento, relacionadas con litigios ante Naciones Unidas en favor de niñas víctimas de violencia sexual obligadas a continuar con embarazos, las cuales forman parte del movimiento regional "niñas no madres".