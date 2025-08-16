Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Ellos eran el policía y la empresaria que encontraron muertos en la bañera de hotel

Ellos eran el policía y la empresaria que encontraron muertos en la bañera de hotel

Los cuerpos de la pareja fueron hallados sin aparentes signos de violencia. Su hija, una menor de 4 años, quedó al cuidado de familiares.

La pareja fue hallada sin signos aparentes de violencia.
Foto: Captura de redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 16, 2025 05:45 p. m.

El hallazgo de dos cuerpos dentro de la bañera de una habitación de hotel generó conmoción entre familiares, amigos y autoridades.

La pareja había desaparecido un día antes, lo que encendió las alarmas de sus seres queridos, quienes reportaron su ausencia a la Policía tras no obtener respuesta a llamadas ni mensajes.

La última vez que fueron vistos con vida fue el domingo en la noche, después de haber compartido en un bar. Horas antes habían celebrado el cumpleaños de su hija, una niña de cuatro años que quedó al cuidado de una tía mientras ellos decidieron continuar la jornada.

Al no regresar por la pequeña ni dar señales de vida, la preocupación se transformó en urgencia.

Encuentran muertos en una bañera de hotel a policía y empresaria.
Foto: Captura de redes sociales

El caso ocurrió en un hotel de São José, en la región metropolitana de Florianópolis, Brasil. Fue allí donde, hacia las 10:15 p. m. del lunes, la Policía Militar ingresó y encontró a la pareja sin vida. La tragedia dejó un vacío aún más doloroso: su hija ahora queda huérfana.

¿Quiénes eran el policía y la empresaria?

Las víctimas fueron identificadas como Jeferson Luiz Sagaz, policía militar de 37 años, y su esposa Ana Carolina Silva, empresaria de 41.

Sagaz se desempeñaba en la Academia de la Policía Militar de la Trindade y no llevaba su arma de dotación cuando entró al hotel. Silva, conocida entre amigas y clientas como “Carol”, era la creadora de MoodNails, una cadena de salones de manicura que la consolidó como una de las emprendedoras más destacadas de la región.

Ninguno de los dos presentaba signos aparentes de violencia.
Foto: Freepik y captura de redes sociales

Publicidad

La pareja convivía desde hace casi veinte años y era reconocida por su cercanía con familiares y amigos.

De acuerdo con la Policía, en la habitación no se hallaron signos de violencia, aunque se incautaron celulares, el vehículo y las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar para esclarecer las circunstancias de la muerte.

El jefe policial Felipe Simão explicó que el rastreo de los últimos movimientos del matrimonio fue determinante para ubicarlos en el hotel. Por ahora, las autoridades esperan los resultados de los peritajes para avanzar en una investigación que mantiene en vilo a toda la comunidad.

