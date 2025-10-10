En video quedó heroico rescate de perro que estaba atrapado en río de Pereira

Una pesadilla sin salida vivía un perro en las aguas frías del río Otún, en inmediaciones de la ciudad de Pereira, que quedó atrapado por la fuerza de sus aguas y no tenía cómo salir de esa situación. Pero gracias a un grupo de jóvenes pudo salirse de esta situación.

El hecho ocurrió este jueves, 9 de octubre, a la altura de la calle 46, que, según testigos, el perro se encontraba temblando y asustado por la situación, pero gracias a unos jóvenes que estaban en la zona vieron la situación y no dudaron en ayudar al animal, por eso, varios descendieron para ver una manera poderlo sacar de la zona donde se encontraba atrapado.

Una vez en el río, estos jóvenes, con ayuda de una soga, se fueron acercando a él para poderlo amarrar para poder jalar hacia el otro lado y para evitar que la corriente se lo pudiera llevar, asimismo, uno de ellos se acercó y agarró con fuerza al peludo, que, si bien no era la mejor forma, sí era la única solución que hallaron para ayudarlo y que, afortunadamente, salió de la mejor manera.

#HEROICO 💪 Durante la tarde de este 9OCT en Pereira, grupo de jóvenes salvan a un perrito que quedó atrapado en las aguas del río Otún, a la altura de la calle 46. La mascota se veía que asustada pero fue puesta a salvo gracias a la unión y rápida reacción de los héroes anónimo. pic.twitter.com/6i48HtECzT — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 10, 2025

“Podrán cuestionar su método, pero no su resultado”; “No los conozco, pero siento que los amoo”; “Gracias por ayudar el perrito Dios le compense”; “Muy bien por los jóvenes”; “Gesto noble del muchacho al rescatar al perrito, lástima que los hiju* espectadores que no hicieron nada, solo se limitaban a hacerle bullying”, fueron algunos comentarios por parte de internautas que reaccionaron al acto heroico de estas personas para poder salvarle la vida al perrito.



Vecinos del sector y el grupo de jóvenes que rescataron el perro miraron su estado luego de salvarlo para ver si necesitaba asistencia profesional, pero, por fortuna, se encontraba ileso y fue más el susto que pasó, que cualquier cosa. El video se ha hecho viral en redes sociales.