Encuentran muerta a una novia el día de su boda; había sido criticada por su vestido

Una boda que debía marcar el inicio de una nueva etapa terminó en tragedia en la ciudad de Mingachevir, Azerbaiyán. Lyaman Mammadli, una joven de 19 años, fue encontrada muerta en el jardín de la casa de sus padres poco después de celebrar su matrimonio. De acuerdo con medios locales, la joven habría decidido quitarse la vida tras ser duramente criticada por la familia de su esposo debido al vestido que usó durante la ceremonia.

El vestido, de color blanco, sin mangas y con los hombros descubiertos, fue calificado por los parientes del novio como “inapropiado” y “provocador”. Lo que para muchos fue una elección común para una novia, para ellos representó una ofensa y una supuesta “deshonra”. Las críticas se intensificaron durante y después de la celebración, generando un ambiente de humillación que la joven no logró soportar.

El padre de Lyaman, Murad Bayramov, relató entre lágrimas lo ocurrido: “El novio de mi hija y sus padres vinieron a nuestra casa y comenzaron una pelea por el vestido. Dijeron que era vergonzoso, que había deshonrado a su hijo. Mi hija no soportó la humillación”.

Bayramov también desmintió versiones que circulan en algunos medios, según las cuales su hija habría sido obligada a casarse con un hombre mayor. “Ella estaba feliz con la boda. Eligió su vestido con ilusión, sin imaginar que eso le traería tanto dolor”, señaló.



Los reportes indican que tras la cere

monia, ambas familias se reunieron nuevamente en casa de los padres de la joven. En ese encuentro, las acusaciones y reproches continuaron, hasta que la discusión se tornó violenta. Minutos después, Lyaman fue hallada sin vida.

Las autoridades de Azerbaiyán abrieron una investigación penal para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar si existió incitación para que se quitara la vida. De comprobarse, los implicados podrían enfrentar cargos por acoso o violencia psicológica.