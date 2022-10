"Eres muy mandona": voz de Google Maps no aguantó sus propias indicaciones y discutió con sí misma

Google Maps es una de las herramientas de GPS más utilizadas por millones de personas en el mundo; la gigante de tecnología a nivel mundial, le apuesta a que sus productos cada vez le haga la vida más fácil a los usuarios en línea.

Por eso, son muchos los que todos los días escuchan la voz de Nikki García, la voz de Google Maps. Ella es actriz, locutora y cantante nacida en España, y como todos, todos los días tiene que lidiar con los problemas de la vida cotidiana; también ha discutido con sí misma en la voz del GPS.

Publicidad

"Gira a la derecha hacía el centro", le dice el GPS, a lo que ella le responde que "ya lo está haciendo" continunado la discusión terminando con un "eres muy mandona, me molestas".

El video lo publicó a través de su cuenta de Instagram y rápidamente se volvió viral, ante la sopresa de millones de personas que no sabían que ella era la voz de este sistema inteligente.

Actualmente, el video cuenta con más de 2.000.000 de reproducciones, 2.985 retweets y más de 17.800 Me gusta.

"Eres genial. Me tiene enamorado tu voz"; "No puedo dejar de verlo una y otra vez me encanta"; "A tomado una pastilla de su propia medicina"; "Te odiamos, pero te queremos"; "Yo también discuto contigo bastante, eso sí, educadamente, le temo a tu ira y que me mandes a cualquier lugar chingo", son algunos de los comentarios en el video.

Publicidad

Cada día más usuarios se unen a la plataforma de GPS, que siempre intenta agregar nuevas funcione espera que todos los usuarios encuentren tranquilidad en sus necesidades. Google Maps apoya en la ubicación real de cientos de lugares para poder cumplir con la exactitud de los datos a brindar a todos los internautas.

Publicidad

Escuche el podcast ¿Cómo es vivir en Corea?