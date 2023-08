Escalofriante: hombre transmitió el asesinato de su exesposa y otras dos personas en vivo

En un trágico y macabro episodio de violencia, cuatro vidas se perdieron en la ciudad de Gradačac, Bosnia y Herzegovina, cuando un hombre identificado como Nermin Sulejmanović, de 35 años, perpetró un asesinato en masa antes de quitarse la vida. El horror del evento se vio agravado por la transmisión en vivo del asesino a través de su cuenta de Instagram, dejando a la comunidad consternada y en shock.

De acuerdo con medios locales todo sucesión este viernes, 11 de agosto de 2023, se convirtió en un día de horror en Gradačac, cuando Nermin Sulejmanović llevó a cabo una serie de asesinatos brutales. El hombre, quien ya había generado preocupación en la comunidad debido a amenazas previas, primero asesinó a su exesposa y luego atacó a otras dos personas, un padre y su hijo. Los actos atroces fueron transmitidos en vivo a través de su cuenta de Instagram, mostrando el horror en tiempo real.

El saldo trágico de este episodio de violencia incluye a cuatro personas muertas. Además de las víctimas fatales, tres personas resultaron heridas en diferentes áreas de Gradačac. Entre las víctimas mortales se encuentra la exesposa del agresor, así como un padre y su hijo que se cruzaron en el camino del asesino. Un oficial de policía, otro hombre y una mujer también resultaron heridos en los ataques.

Durante la transmisión en vivo de los horrores que estaba perpetrando, Nermin Sulejmanović pronunció palabras escalofriantes. "Quien me denunció a la policía no lo hizo bien. Tal vez no llegué a alguien, pero ahora se acabó", declaró el asesino mientras llevaba a cabo los crímenes. Además, enumeró a cada una de las personas que había asesinado durante su violento tiroteo. "Le disparé al policía, pero se escapó", admitió, sumando una capa de horror a la situación.

Publicidad

Ante la amenaza activa y la transmisión en vivo de los asesinatos, el alcalde local, Edis Dervišagić, declaró el estado de emergencia en Gradačac. La población recibió instrucciones de mantenerse alejada de las áreas públicas mientras las fuerzas de seguridad buscaban intensamente al agresor. El alcalde expresó su esperanza de que la situación llegara a su fin pronto.

Las autoridades de Bosnia y Herzegovina están llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre este acto de violencia sin sentido. La Fiscalía del Cantón de Tuzla emitió un comunicado confirmando que el sospechoso, Nermin Sulejmanović, fue encontrado por las fuerzas de policía, pero lamentablemente se suicidó antes de ser detenido. La investigación continuará bajo la supervisión de las autoridades locales, en colaboración con investigadores de Croacia.

¿No sabe quién lo llama? Estas aplicaciones podrían ayudarlo a identificar los números desconocidos