¿Cómo tomar decisiones en la vida de forma correcta?

En la vida hay momentos en que se deben tomar decisiones importantes sobre diferentes aspectos, ya sean, personales, laborales, relaciones e incluso de proyectos; por eso, es importante elegir de forma correcta y muchos se complican sobre esta decisión.

Según explicó el psicólogo Andrés Gamba con En Blu Jeans, la personalidad influye a la hora de tomar decisiones. El experto considera que se deben tener en cuenta muchos aspectos de vida para decidir de forma correcta.

"A veces nos entrampamos en lo que ya tenemos, así no nos guste, y no nos arriesgamos por miedo a perderlo (...) No hay que tenerle miedo a las emociones. El miedo te ayuda a estar alerta, te pone vivo; cuando analizamos mucho las cosas nos paralizamos mucho para tomar una decisión y el miedo ayuda, pero no puede abarcar todo el proceso de decisión", puntualizó.

A su vez, el experto considera que este tipo de cosas se dan por la crianza desde la infancia, pues en Colombia se comete un error "gigante" por parte de los padres de familia que construyen a sus hijos de acuerdo a sus ideales, por ende, todos terminan buscando una vida perfecta de forma inconsciente.

“A nosotros nos educan para tener la vida perfecta, pero no nos enseñan que hay caos, peleas (...) para no demostrar que estamos equivocados preferimos ahogarnos", añadió.

Gamba considera que es importante tener algo definido en la vida, ya que a partir de esto las decisiones serán mucho más fáciles: "Si no tienes un rumbo fijo, cualquier bus te sirve", dijo; por eso, para él, es importante tener un plan de vida que construya unos mejores ideales en torno a las decisiones personales.

Por último, el experto piensa que nunca es tarde para tomar mejores decisiones y para eso hay que llegar a un punto de equilibrio con sí mismo.