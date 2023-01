¿Cómo vender mejor mi imagen personal?

A lo largo de la vida las personas deben afrontar diversas situaciones para avanzar en sus retos personales, por eso, es normal escuchar de parte de las familias, que es importante siempre dar "una buena impresión", para impactar al otro con la imagen personal.

Sin embargo, pese a que muchas personas mejoran este aspecto con ropa nueva, cambios de look, mejoras en la personalidad, entre otras cosas, no logran influir en la vida de otros, o eso dicen; pero, según la experta en protocolo María Paula Camacho, se debe a que no se está proyectando lo que se "quiere vender" de forma correcta.

"Es importante vernos como un diamante en bruto, porque todo el tiempo estamos comunicando, todo el tiempo nos estamos vendiendo a nosotros mismos, ya sea para conseguir trabajo, amigos, pareja (...) Debemos entender que si tenemos el control de lo que estamos proyectando vamos a tener más herramientas para mostrarnos al mundo tal cual somos", aseguró la experta.

En un análisis por parte de la experta sobre la imagen, ella asegura que la personas fallan a la hora de mejorar la imagen personal es no definir el por qué y el para qué; es decir, si alguien cambia su estado físico, por ejemplo, debe concretar y decir si lo hace por salud, por vanidad o por querer usar ropa concreta.

"Nunca tenemos que demostrar quiénes somos, lo más importante cuando uno se presenta con alguien es saber cuál es nuestra intención”, puntualizó.

Sin duda, para Camacho, la imagen personal siempre será importante para cualquier aspecto de la vida, en especial, en los ambitos laborales, pues la primera imagen profesional que se vende a la otra persona y de cierta forma esto influye en las decisiones a tomar en el futuro.

Escuches los consejos para mejorar la imagen personal con María Paula Camacho: