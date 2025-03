De sueño a pesadilla: el Lamborghini que regaló Shakira se estrelló en EE.UU.

Michel Mejía, un fanático de la cantante Shakira, vivió lo que muchos considerarían un sueño hecho realidad cuando recibió un exclusivo Lamborghini Urus morado, el mismo que apareció en el videoclip de "Soltera" de la artista colombiana. Este vehículo fue su premio tras ganar un concurso organizado por la barranquillera en diciembre de 2024. Sin embargo, lo que comenzó como una gran alegría se ha transformado rápidamente en un dolor de cabeza económico para el joven, que, a pesar de la magnitud de su premio, ahora se enfrenta a elevados costos que lo han dejado pensativo sobre su futuro con el vehículo.

A pesar de haber recibido una generosa ayuda inicial de 90.000 dólares por parte de Shakira para cubrir impuestos, traslados y otros gastos relacionados con el automóvil, Mejía pronto descubrió que esos fondos no eran suficientes. "Los 90.000 dólares no alcanzaron para todo, ahora la cuenta ya va en 95.000 dólares, incluidos seis meses de seguro. Y eso no es todo, tengo que seguir pagando 2.500 dólares al mes por el seguro", explicó Mejía en una entrevista. Para alguien de clase media, mantener un vehículo de lujo como el Lamborghini resulta una carga económica considerable, algo que el joven no había anticipado cuando recibió el premio. "Es una locura pensar que, con tanta plata, no me alcanza", expresó entre risas.

La venta o subasta como salida

Con la carga financiera que implica este vehículo, Mejía contempló seriamente la posibilidad de venderlo o subastarlo. "Aunque quisiera tener este carro para siempre, como lo más preciado de mi vida, me va a tocar venderlo o subastarlo", comentó con resignación. A pesar de su cariño por el vehículo, las obligaciones financieras relacionadas con su mantenimiento le han restado el entusiasmo inicial por poseerlo.

Publicidad

Un accidente que cambia los planes

Lamborghini que regaló Shakira fue estrellado en EE.UU. Red social X

Sin embargo, las cosas tomaron un giro aún más inesperado. En las últimas horas se conoció que Michel Mejía sufrió un accidente en Estados Unidos con el Lamborghini. Aunque no se han revelado detalles precisos sobre el lugar del incidente, se sabe que el automóvil sufrió daños considerables en las dos puertas laterales del lado del conductor. Afortunadamente, Mejía salió ileso del choque, lo que le dio algo de alivio en medio del revés.

Este accidente agrega una nueva capa de complejidad a la ya difícil situación financiera de Mejía, quien ahora debe lidiar no solo con los gastos continuos del auto, sino también con los costos de reparación del vehículo. La noticia del choque solo parece confirmar lo que muchos pensaron desde un principio: tener un Lamborghini no es solo una bendición, sino también una carga considerable.

Lamborghini que regaló Shakira fue estrellado en EE.UU. Red social X

Un sueño que se convierte en pesadilla

Publicidad

Lo que en principio parecía un premio espectacular se ha transformado en un verdadero desafío para el joven seguidor de Shakira. A pesar de la emoción inicial y de la oportunidad de poseer un auto tan exclusivo, la realidad económica y los imprevistos han hecho que este regalo se convierta más en una responsabilidad que en un lujo. A medida que los costos siguen sumando, Mejía se ve atrapado en una situación que le ha dado más dolores de cabeza que satisfacciones.

En resumen, el Lamborghini de Shakira, que en su momento representaba el sueño de un fanático, se ha convertido en una fuente de complicaciones para Michel Mejía, quien ahora enfrenta un reto financiero mucho mayor del que imaginaba. El futuro del vehículo sigue en el aire, mientras él trata de encontrar una salida a esta inesperada carga.