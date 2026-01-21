Regreso a clases: el grave error con el sueño que afecta el aprendizaje de niños y jóvenes

El inicio del calendario escolar en Colombia pone de presente una crisis silenciosa en los hogares: la privación del sueño en niños y adolescentes. Expertos en salud advierten que no dormir el tiempo necesario se ha convertido en el principal obstáculo para la concentración y la memoria, impactando directamente los resultados académicos.

El consenso científico de la American Academy of Sleep Medicine (AASM) es tajante al señalar que el descanso es el motor de la consolidación del aprendizaje y el desarrollo cerebral.

Jaime Humberto García, decano de Ciencias de la Salud de la Universidad ECCI, explica que el sueño no es un estado pasivo, sino una función biológica esencial para la vida. "Existe una gran preocupación porque dormir mal puede derivar en problemas de comportamiento, alteraciones del estado de ánimo y bajo rendimiento escolar", asegura el especialista.

La falta de descanso adecuado se manifiesta en las aulas mediante irritabilidad, olvido de tareas y una notable disminución en la capacidad de resolver problemas cotidianos.



Horas de sueño recomendadas según la edad

La comunidad médica internacional es enfática en que la necesidad de descanso varía según la etapa de maduración del cerebro. El incumplimiento de estas métricas es, según los expertos, el error más común que cometen los padres durante el regreso a clases. Estas son las horas mínimas y máximas recomendadas:



Bebés (0–3 meses): entre 14 y 17 horas diarias, incluyendo siestas.

entre 14 y 17 horas diarias, incluyendo siestas. Bebés (4–12 meses): entre 12 y 16 horas, incluidas las siestas.

entre 12 y 16 horas, incluidas las siestas. Primera infancia (1–2 años): entre 11 y 14 horas, con siestas.

entre 11 y 14 horas, con siestas. Edad preescolar (3–5 años): entre 10 y 13 horas, incluidas siestas.

entre 10 y 13 horas, incluidas siestas. Etapa escolar (6–13 años): entre 9 y 12 horas por noche.

entre 9 y 12 horas por noche. Adolescentes (14–17 años): entre 8 y 10 horas diarias.

Ignorar estos tiempos incrementa riesgos de salud integral, incluyendo la depresión, la ansiedad y trastornos de hiperactividad que suelen confundirse con otros diagnósticos médicos.



Rutinas y pantallas: claves para recuperar el descanso

El principal disruptor del sueño en la actualidad es la exposición a la luz azul. El uso de celulares y tabletas antes de dormir bloquea la melatonina, la hormona que induce el descanso. Por ello, desde el programa de Enfermería de la Universidad ECCI se sugiere que la habitación sea un lugar libre de tecnología. "No se trata solo de estar cansados; hablamos de un impacto integral en la salud y el desempeño", enfatiza García.

Las recomendaciones básicas para las familias incluyen establecer una hora fija para dormir, incluso los fines de semana, y realizar actividades relajantes como la lectura o un baño tibio antes de ir a la cama.

Garantizar un ambiente oscuro, fresco y silencioso es tan fundamental para el éxito escolar como la compra de útiles o el uniforme. El sueño, concluyen los especialistas, debe ser tratado como una necesidad biológica innegociable y no como un premio o castigo.