¿Sufre miedo o inseguridad? Conozca cómo superarlos y vencerlos de la mano de especialistas

El miedo se convierte en un orden de vida, pues el conjunto de emociones físicas y psicológicas que genera puede incluso retrasar las tareas o romper relaciones interpersonales. Sin embargo, aunque muchas personas logran "controlar" este sentimiento, realmente es casi imposible trabajar en pro a una vida tranquila. Tatiana Martínez, conferencista y panelista en temas de desarrollo personal, explicó en Generaciones BLU cómo alejarse de los temores y tener una vida sana.

"El miedo se puede diferenciar en dos cosas: el real, que es el que actúa de manera inmediata, y el otro, es el irreal, que son los que no existen, que solo están en nuestras creencias formadas de pequeños. Por ejemplo: hablar en público, no va a pasar nada, pero de todas formas tu cuerpo reacciona como si algo malo estuviera pasando (...) Hay que revisar sí lo que está pasando, realmente te pone en un peligro real", explicó Martínez.

La conferencista y panelista en temas de desarrollo personal mencionó que, una persona puede tener miles de pensamientos en un día, y es inexplicable la cantidad de malos que pueden existir. Según ella, la percepción de la realidad se altera ante la presencia de algo que incomoda, "cuando le tienes temor a algo, vemos eso con mayor tamaño. Con las ideas es igual, tu cerebro lo aumenta porque inconscientemente lo aumentas".

Para mitigar este impacto se debe empezar a cuestionar las situaciones que enfrentamos. Porque, según Martínez, confrontarse permite determinar qué es peor, vivir el momento o estar en un futuro incierto. La segunda recomendación es reconocerlo e identificarlo para trabajarlo, para de esta manera controlarlo.

"Nosotros le creemos a casi todos nuestros pensamientos, por el hecho de pensarlo sentimos que es real y no es así. Cuando se toman todas las prevenciones y continua el miedo, es mejor cambiar los patrones que asustan para avanzar", concluyó.

Escuche cómo superar los miedos con Tatiana Martínez, conferencista y panelista en temas de desarrollo personal en Generaciones BLU: