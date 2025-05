Familia de Tatiana Hernández espera que la joven aparezca: “Está viva y en un lugar oculto”

El 13 de abril, la vida de la familia Hernández Díaz dio un giro inesperado. Tatiana, una joven estudiante de medicina de 23 años, desapareció en Cartagena tras salir a “tomar aire” luego de cumplir su turno en el Hospital Naval.

Ese día, su madre, Lucy Díaz Gordillo, fue a visitarla y le llevó el almuerzo. Fue la última vez que la vio. Horas más tarde, un video aficionado grabado a las 4:45 de la tarde mostró a Tatiana sentada sola en uno de los espolones frente al mar, muy cerca del cordón amurallado de la ciudad. Desde entonces, no se ha sabido nada más de ella.

Tatiana Alejandra Hernández, mujer desaparecida. Foto: suministrada

La alerta la dio su novio, David Espitia, quien desde Bogotá se comunicó con la familia. “Cuando eran las ocho de la noche, me llamó David y me preguntó si Tatiana estaba con nosotros. Le dije que no, y entonces me dijo: ‘Es que acabo de hablar con una compañera de ella y Tatiana está extraviada’”, relató Lucy al programa Los Informantes, de Caracol Televisión.

Tatiana estaba a punto de culminar sus estudios universitarios. Se había mudado a Cartagena para cumplir con el internado médico y, según su madre, solía salir a caminar por la playa para despejarse de las extensas jornadas. “Tengo entendido que ese lugar donde fue vista por última vez no era la primera vez que lo hacía. Yo percibo y siento que, de pronto, a ella la estaban vigilando”, afirmó.

Desde el inicio de la búsqueda, la familia ha colaborado con las autoridades entregando pertenencias personales como el celular, la computadora portátil y otros objetos. Algunas compañeras de Tatiana incluso facilitaron la clave del teléfono móvil para permitir el acceso completo al contenido.

Aunque las investigaciones no han arrojado resultados concluyentes, doña Lucy insiste en que su hija está viva. “Tatiana está viva, en un lugar oculto, y tengo la esperanza y la ilusión de que, de pronto, esté ayudando a la gente en su estado de médico y que sea gente que no pueda salir a la luz del día”, expresó, convencida de que su hija aún permanece en Cartagena.

También su pareja, David, mantiene viva la esperanza: “Ella va a volver y todo esto va a ser un capítulo que es una pesadilla, pero que vamos a superar”.