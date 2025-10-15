Famosa actriz de 'Padres e Hijos' confesó ser víctima de abuso cuando niña

A lo largo de su vida ha tenido que enfrentar diferentes situaciones difíciles, que, según ella, la han forjado con un carácter fuerte y con la fe de Dios de su lado. Así ha sido el camino de la actriz y modelo Natalia Durán, quien ha estado en producciones como ‘Padres e Hijos’ como Hari, entre otras producciones más.

En diálogo con Se Dice de Mí, en 2022, ella confesó varias situaciones difíciles que ha afrontado a lo largo de su vida; sin embargo, su historia volvió a hacerse viral este 2025 por un caso que, hasta ahora, ha dejado sin palabras a más de una: fue abusada sexualmente por su padre cuando era apenas una bebé.

Natalia Durán. Foto: Instagram.

“Yo era muy chiquita, pero me daba pánico, él me daba mucho miedo. Yo experimenté mucha violencia no sólo contra mí sino contra mi mamá. Entonces me acuerdo mucho de la rabia que sentía del daño que le hace a mi mamá, del miedo que le tenía. Mi papá era el villano, nunca esperaba nunca de él. No me alegré de que él muriera, el gozo que sentí era que yo deseaba que estuviera bien. Para mí era importante era que él pudiera ser libre, porque independientemente, yo soy dueña de mi mundo emocional y yo decido cómo pararme ante eso”, relató la famosa actriz.

Su vida mejoró a los 9 años cuando su mamá cambió de relación, cambió su apellido paterno y empezó una nueva vida, pero cargando con el dolor de haberse sido usada por su propia sangre cuando no podía ni defenderse. Pero aún así avanzó y a sus 18 años comenzó su carrera como actriz.



En el camino fue diagnosticada con cáncer de tiroides, el cual afrontó con valentía y la seguridad de que “su vida valía mucho”, gracias también a los procesos psiquiátricos que tenía al lado de profesional, tanto que le permitió superarlo fácilmente.