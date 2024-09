Famoso cantante protagoniza escándalo en aeropuerto de Cartagena: “Me trató como un cu%$”

El reconocido cantautor cubano Amaury Gutiérrez se encuentra en el centro de una polémica tras ser detenido en el aeropuerto de Cartagena, Colombia, debido a un altercado con un agente de inmigración. El incidente, ocurrido el pasado martes 3 de septiembre, culminó con la negación de su entrada al país, lo que ha provocado la cancelación de sus presentaciones programadas en territorio colombiano.

Según informes de Migración Colombia, el conflicto surgió cuando Gutiérrez, al llegar al aeropuerto, utilizó un lenguaje ofensivo al dirigirse a un funcionario de la entidad, a quien presuntamente llamó "comunista". Este comportamiento fue considerado irrespetuoso por las autoridades colombianas, que tomaron la decisión de no permitirle la entrada al país. Se espera que el artista sea expulsado en las próximas horas.

La noticia fue confirmada en redes sociales por el periodista William Calderón, quien publicó en Twitter: "El artista cubano Amaury Gutiérrez fue detenido en el aeropuerto de Cartagena y se le impidió entrar a Colombia por decirle comunista a un funcionario de Migración", acompañado de un video del incidente.

“Preso en el aeropuerto de Cartagena Colombia por decirle comunista a un agente de inmigración que me trató como un c. Nunca en mi vida me trataron tan mal, únicamente en Cuba cuando fui esclavo. Dios tiene un propósito para todo. Bendiciones familia”, publicó el artista en su cuenta de Instagram.

Publicidad

A pesar de los rumores sobre una posible detención, las autoridades del aeropuerto de Cartagena aclararon que Gutiérrez no está arrestado. Sin embargo, recalcaron que la decisión de negar su ingreso a Colombia se basó en el irrespeto hacia la autoridad aeroportuaria. Este suceso ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde los seguidores del cantante han expresado su preocupación y descontento por la situación y la consecuente cancelación de los conciertos.

Amaury Gutiérrez protagonizó escándalo en Cartagena. Foto: Instagram @amaurymusica.

Ahora Gutiérrez, quien reside en Miami, enfrenta ahora un panorama incierto en cuanto a su futura entrada a Colombia. El impacto de este incidente sobre su carrera y la relación con su público colombiano aún está por verse, mientras el artista permanece en el aeropuerto a la espera de su repatriación.