Fue a EE.UU. buscando dinero para darle una casa a su novia y ella lo engañó

Diariamente se conocen diferentes casos de infidelidad por parte de usuarios, que, lamentablemente, difunden sus historias personas y algunas suelen dejar sin palabras a muchos por lo difíciles que pueden llegar a ser y así le sucedió a un joven, quien buscando construir un futuro con su pareja, terminó siendo engañado.

Se trata de Noé, un joven que viajó a Estados Unidos buscando el sueño americano. Antes de irse de su país, había comprado un terreno al lado de su novia a quien veía como “el amor de su vida”. Pero sabía que tenía que buscar oportunidades para construir un mundo a su lado, por ende, viajó y empezó a ahorrar dinero.

Su objetivo: construirle una casa en ese terreno con la promesa que “solo tendría que esperarlo por tres años”, los suficientes para que el reuniera todo el dinero que necesitaba para hacer ese sueño realidad. Pero lo triste era que la mujer no pensaba de la misma manera y sus objetivos eran otros.

Mujer le confiesa infidelidad a su novio // Foto: TikTok @neoo.x

"Hola, Noe, no me odies por favor. La verdad es que el dinero que me has mandado no lo tengo, me lo he gastado en otras cosas para mí y me da pena decirte, me compré mi carro”, fue el mensaje que destruyó todo el sueño de este chico y rompió la ilusión de un futuro a su lado, pero lo que vino después nunca se lo esperó: "Ya no quiero estar contigo. Llevo tiempo conociendo un muchacho del cual me enamoré; perdón por esto. Hasta pronto, adiós".



Confesó que cayó en una fuerte depresión, sin dinero y sin nadie en Estados Unidos que le acompañara en el proceso que, por momento, le hizo pensar hacer lo peor contra sí mismo por esta traición. Sin embargo, el tiempo lo curó y ahora su casa está cerca de hacerse realidad para él y su futuro, esperando que la próxima mujer que llegue a su vida sea la correcta.