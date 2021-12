Fue muy impactante, eso no hay cómo describirlo: chofer de Mauricio Leal que lo encontró muerto

En el programa 'Expediente Final' de Caracol Televisión , Jair Ruíz, conductor del fallecido estilista Mauricio Leal , entregó detalles sobre cómo vivió el momento en el que encontró el cuerpo del famoso estilista.

"Para mí fue algo muy impactante porque yo fui la primera persona que entró a la escena y la verdad eso no hay cómo describirlo", contó Jair, con la voz temblorosa, en la primera entrega del informe realizado por el mencionado programa.

Esa versión fue ratificada por Jhonier, hermano de Mauricio y quien entró a la escena luego que lo hiciera el chofer: "Aunque primero entra el chofer, luego entro yo y vemos ese cuadro. Todo nos empezó a temblar a él y a mí, nos quebrantamos mucho en ese momento", narró Jhonier, quien reveló, además, que la noche anterior a que se conociera la muerte de Mauricio, únicamente se despidió de él y de su madre a la distancia, desde sus propios cuartos.

"Ha sido algo que no me ha dejado descansar, porque no entiendo cómo alguien tan bueno puede terminar así", agregó el conductor de Mauricio.

Por otra parte, Shaira, cantante y amiga de Mauricio, expuso en el mismo programa que, para ella, "hay muchas cosas que están muy ocultas" alrededor de la muerte del estilista, punto en el que coinciden varias personas cercanas, quienes cuestionan la versión del asesinato que se conoció en este caso.

Conozca más noticias de Colombia y el mundo: