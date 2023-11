Gasolina y diésel podría bajar hasta $1.100 pesos, según proyecto de ley

Ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes, el representante conservador Wadith Manzur radicó un proyecto de ley con el busca reducir el precio de combustibles como la gasolina y el diésel. Según el proyecto, la reducción se daría a través de la eliminación de tres impuestos que actualmente se pagan en la tarifa: impuesto nacional, IVA general e IVA al distribuidor.

Según Manzur, este proyecto busca aportar a la reducción del déficit del Fondo de Estabilización de Precio de los Combustibles (FEPC) y lograr un alivio en el bolsillo de los consumidores de hasta $1.100 pesos.

“La gasolina es un bien de consumo básico que utilizan todos los colombianos, independientemente de su nivel de ingresos. Esta medida ayudaría a que la gasolina sea más accesible para todos”, sostuvo Manzur.

El congresista aclaró, que no se tocarán los impuestos territoriales para no afectar a los municipios y departamentos, y que el impacto fiscal del proyecto de ley es cercano a los 5 billones de pesos, pero que la coyuntura alcista de los combustibles no permitirá que el impacto se sienta en los recursos de la nación.

