"Quien diga que las palabras duelen no ha recibido un puñetazo": Chris Rock tras disculpas de Smith

Horas después de que Will Smith publicara un video diciendo que se encontraba “profundamente arrepentido” por abofetear a Chris Rock el pasado marzo, este último bromeó mientras estaba en un escenario en Atlanta.

En la noche del viernes 29 de julio cuando Rock se encontraba en una parada como parte de su gira ‘Chris Rock Ego Death World Tour’ se refirió a la bofeteada que recibió por parte del actor y comparo a este con Suge Knight, exejecutivo de Death Row Records y a la fecha encarcelado.

Publicidad

"Todo el mundo intenta ser una jodida víctima. (…) Si todo el mundo dice ser una víctima, entonces nadie escuchará a las verdaderas víctimas. Incluso yo recibiendo una bofetada de Suge Smith... fui a trabajar al día siguiente, tengo hijos", señaló Rock.

Sin embargo, las referencias de Rock, quien no ha hablado publica y directamente del tema, continuaron más tarde: "Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara", bromeó.

Will Smith pidió disculpas a Chris Rock

Publicidad

Cuatro meses después del bofetón de Will Smith a Chris Rock, el actor publicó este viernes un video en el que pide disculpas por su "comportamiento inaceptable" y le ofrece a su compañero que hablen cuando quiera.

"Me siento como un mierda", apunta el actor en el video, su primera disculpa audiovisual pública y contundente tras el suceso ocurrido en la gala de los Óscar -Smith ya se había disculpado en un mensaje en Instagram el día después del suceso-.

Publicidad

"Me comuniqué con Chris por mensaje y me respondió que no está listo para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Así que Chris, te pido disculpas, mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar", apuntó el actor.

En ese momento "no estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas", destacó Smith, quien específicamente se disculpó con la madre y con el hermano del actor, Tony Rock, con quien tenía "una gran relación". "Era uno de los míos y esto probablemente es irreparable", agregó.

Le puede interesar: escuche el podcast El Mundo Hoy