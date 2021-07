Gustavo Quintana, el doctor muerte colombiano, falleció tras practicar más de 400 eutanasias

Falleció el médico Gustavo Quintana, uno de los principales defensores de la eutanasia en el país. Su deceso se dio por causas naturales producto de un infarto.

Quintana, también conocido como el ‘Doctor Muerte’ habría practicado cerca de 400 eutanasias desde la década de 1980. El primer procedimiento lo realizó a una mujer que padecía un cáncer cerebral.

Si bien era principal promotor de la eutanasia en Colombia, en 2017 contó en entrevista con BLU Radio que le temía a la muerte, por lo que vivía intensamente cada minuto de vida.

“Muy curiosamente sí le temó a la muerte, a pesar de que sé que ella es absolutamente inevitable. Disfruto tanto de mi vida que no quisiera pensar en ella, pero no la desconozco. Y como no la desconozco, creo que vivo intensamente cada minuto de la que tengo”, afirmó.

El médico Quintana, graduado de la Universidad Nacional, fue un hombre que generó polémica por su lucha a favor de la muerte asistida. Incluso, personas lo calificaban de “asesino” o “sicario”.

Quintana en su juventud era novicio, pero luego cambió su forma de pensar, entró a estudiar medicina y con tiempo de volvió agnostico.

Publicidad

Más en Noticias Caracol: