Habla reconocido actor de televisión que fue grabado viviendo en la calle con sus mascotas

La historia del actor Alejandro Landero ha generado gran conmoción en redes sociales, luego de que fuera grabado aparentemente viviendo en la calle junto a sus mascotas. El video, captado por vecinos del sector, no tardó en viralizarse y ya acumula millones de reproducciones.

Landero, recordado en el mundo del entretenimiento por su participación en reconocidas telenovelas mexicanas de las décadas de 1980 y 1990, como Rosa Salvaje, Vivir un poco y Pasión y poder, habría pasado varias noches sin un techo, según la comunidad de la colonia Condesa, sobre la calle Mazatlán, entre Juan de la Barrera y Agustín Melgar, donde fue visto.

En las grabaciones se observa al actor en compañía de cuatro gatos y una perrita, una escena que ha conmovido a muchos usuarios y despertado preocupación por su situación. La historia se viralizó rápidamente y llegó a distintos países de Latinoamérica; sin embargo, fue el propio Landero quien decidió romper el silencio y aclarar la verdad detrás de los videos.

El actor de los 80’s, Alejandro Landeros, conocido por Rosa Salvaje, fue encontrado en situación de calle en la CDMX, acompañado de sus cuatro gatos y su perro 🐱🐶. Usuarios en redes piden apoyo para brindarle albergue y cuidados mientras enfrenta la difícil situación. 😢 pic.twitter.com/NSf5rnzV91 — El Sureste ® (@el_sureste) October 20, 2025

El actor fue abordado por varios medios de comunicación, entre ellos TVNotas, donde aseguró que no está en situación de calle.



“Sí, es una situación precaria, definitivamente, pero no es una situación como tal de calle, de que estoy abandonado. Mi familia política ha estado conmigo en todo momento; los hijos de mi hermano me han estado apoyando. Simplemente, yo me iba a ir a Puerto Vallarta, a regresarme allá; allá tengo planes y proyectos. Me habían ofrecido una ayuda que al final no pudo concretarse. Se complicó”, explicó.

Landero también relató que tuvo problemas legales con el apartamento en el que vivía, razón por la cual tuvo que abandonarlo.

“El abogado me dijo: ‘Te puedes quedar equis tiempo, pero no más’. Llegó el tiempo. Esto fue en los últimos 15 días. Yo estaba esperando la ayuda. Cuando no llegó, tuve que dejar el departamento. No tenía a dónde ir y no iba a dejar a mis niños. Por eso estoy aquí, no porque me falte, no porque sea yo nada. Es simplemente porque somos una unidad familiar. Somos un perro y cuatro gatos. No los voy a abandonar”, agregó.

Publicidad

Finalmente, el actor agradeció a quienes le han brindado apoyo, aunque lamentó que la situación se haya salido “de contexto”.

