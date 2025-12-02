Hermana de B-King revela misterioso mensaje que recibió tras dos meses de la muerte de su hermano

Han pasado más de dos meses desde el trágico fallecimiento de Bayron Sánchez, conocido como B-King, y su muerte continúa generando conmoción entre sus seres queridos.

Stefanía Agudelo, hermana del artista y la persona que ha estado encargada de revelar detalles desde que se oficializó la desaparición de Bayron, reapareció en sus redes sociales el pasado 1 de diciembre para compartir un curioso y revelador mensaje que recibió.

Stefanía se había mantenido al margen de tocar el tema de la muerte de su hermano en las redes sociales hasta ese día, donde la joven decidió sincerarse sobre un mensaje que aseguró no esperaba y que llegó en un momento inesperado.

La hermana de B-King compartió en sus redes sociales que, mientras revisaba su celular, encontró un mensaje extenso que parecía provenir de alguien que admiraba al cantante.



Esta misteriosa persona le reveló que había tenido un sueño con el artista.

"Tefa, no me lo vas a creer: me soñé con tu hermanito. Él está muy bien". El remitente sugirió que la razón del sueño podría ser que el día anterior había escuchado la canción de B-King, "Como yo", mientras regresaba a casa, una canción que le encanta.

La persona en el mensaje expresó que no podía dejar de pensar en el "hermanito lindo" de Stefanía, y que el hecho de soñar con él había sido "muy, muy lindo".



Detalles reveladores

Según el mensaje, la persona le aseguró a Stefanía que el cantante se encontraba tranquilo en el lugar donde estaba, e incluso, en el sueño había visto también a la mamá de Stefanía.

"Lo veía tranquilo en una casa; él se estaba como recuperando de algo, y veía a tu mamá".

Stefanía Agudelo se mostró conmovida por este mensaje inesperado y aseguró que, tras recibirlo, está viviendo su duelo con más tranquilidad